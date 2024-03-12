Украине нужны региональные военные союзы: будут реагировать быстрее, чем НАТО, — эксперты (видео)

Российско-украинская война стала триггером к созданию чего-то совершенно нового. Непонятные принципы ООН о "праве нации на самоопределение" и о "неделимости территории" давно не соответствуют действительности, отмечают специалисты.

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С учетом современник вызовов Украине нужна система коллективной безопасности, но система коллективной безопасности, которая будет оперативно реагировать и не бояться действовать проактивно пересекая какие-то "красные линии" РФ. Возможно неповоротливое НАТО настолько трансформируется, что подобные союзы станут основой для общей системы безопасности Европы в будущем. Такими мыслями с Фокусом поделились политолог Алексей Буряченко, председатель "Международной ассоциации малых городов" и председатель "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко.

По словам Игоря Чаленко, малые оборонительные союзы могут сегодня стать предохранителем реального мирового конфликта, как вот третьей мировой войны и стать той силой теми мышцами, которые не дадут просто реваншистам действовать так, как они хотят глядя на беззубость старых организаций.

"НАТО в этом году исполняется 75 лет и только сейчас Альянс говорит о каком-то "военном безвизе", — отмечает Чаленко, — Вот такая несостоятельность многолетней трансформации к современным потребностям и является приговором этой организации. Их мифологическая"пятая статья" никого не спасет".

По мнению Чаленко, больше верится в эффективность двусторонних соглашений по безопасности, которые подписывает Украина, потому что они более свежие и соответствуют современным реалиям.

По словам Алексея Буряченко, российско-украинская война стала триггером к созданию чего-то совершенно нового. Непонятные принципы ООН о "праве нации на самоопределение" и о "неделимости территории" давно не соответствуют действительности. Иностранные политологи прогнозируют, что менее чем через 100 лет текущая система координат международных противовесов точно будет другой.

"Я глубоко убежден, что инициативы должны идти именно от Украины, потому что отсюда все началось, — отмечает Буряченко, — Страны Балтии все давно поняли и начали строить оборону, а мы должны активизировать процесс региональных оборонных союзов".

Эксперт считает, что справедливый мир на условиях Киева станет в основе нового миропорядка. А в зависимости от того, насколько другие страны мира поймут что от их позиции зависят их же глобальное будущее, вот настолько мы будем и иметь качественное решение. По словам Буряченко, многие страны, особенно которые соглашаются на эти двусторонние договоры, понимают всю серьезность вопроса.

Напомним, 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась церемония поднятия шведского флага. Швеция стала 32-м членом Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что два года назад, когда президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, он стремился "меньше НАТО и больше контроля над своими соседями". Вместо этого глава Кремля получил расширение Альянса, и членство Швеции является этому доказательством.