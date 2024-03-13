Как действующий президент США, так и Дональд Трамп, могут досрочно завершить праймериз 4 июня, почти за три месяца до их официальной даты завершения.

Экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу удалось набрать необходимое количество делегатов для обеспечения своего выдвижения на президентские выборы от Республиканской партии. Об этом сегодня информирует CNN.

В частности сообщается, что республиканец гарантировал себе успех еще до того, как был окончательно завершен подсчет голосов во время предварительных выборов (праймериз) в штатах Джорджия, Вашингтон, Миссисипи, а также на Гавайях. Политика поддержали 1219 делегатов будущего съезда партии из минимально необходимых 1215.

Сам Трамп уже прокомментировал результаты праймериз, назвав это событие "замечательным днем победы". Кроме того, он отметил, что сейчас нужно вернуться к работе, поскольку, по словам республиканца, сейчас США руководит "худший президент" за всю американскую историю. "Мы не намерены тратить свое время на празднование. Мы будем праздновать уже через восемь месяцев, после завершения выборов. Я убежден, что 5 ноября станет наиболее важным днем в истории нашей страны", — утверждает республиканец.

До этого стало известно, что действующий глава Белого дома Джо Байден смог преодолеть минимальный порог необходимого количества членов съезда Демократической партии.

Такая ситуация свидетельствует о возможности Байдена и Трампа досрочно завершить праймериз, фактически за три месяца до их официального завершения, а именно — 4 июня. Однако официально бывшего и действующего президентов объявят претендентами на высший государственный пост только во время летних съездов Демократической и Республиканской партий.

Напомним, что 6 марта Дональд Трамп выразил убеждение, что полномасштабного вторжения России в Украину не было бы, если бы именно он в то время занимал пост президента Соединенных Штатов. В частности, политик убежден, что сейчас люди жили бы прекрасной жизнью, зато находятся на пороге Третьей мировой войны. Вместе с этим Трамп считает, что если бы он был президентом, то ХАМАС не напал бы на Израиль, потому что Иран был бы разорен. Вследствие этого у них бы не было денег для ХАМАСа и "Хезболлы".