В Молдове обещают оказывать Украине "всю возможную помощь" в борьбе с агрессией РФ

Сейчас граждане Молдовы имеют мир, несмотря на все попытки Кремля дестабилизировать ситуацию в республике.

Молдова благодарна украинцам за противостояние агрессии России и за мирную жизнь в республике и обещает, что Украина будет продолжать получать "всю возможную помощь". Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам молдавского дипломата, Молдова и все население этой страны ценят мир и возможность жить стабильно благодаря Украине. Попшой пообещал, что несмотря на скромные ресурсы, молдавская сторона намерена всеми возможными способами поддерживать нашу страну. Среди прочего министр обещает, что украинцы, которые нашли поддержку в Молдове, в дальнейшем будут ее получать.

Михай Попшой отметил, что сейчас, несмотря на все прокси-попытки российского руководства добиться дестабилизации в республике и помешать ее интеграции в Евросоюз, Молдова сегодня живет в мире. Отдельно министр отметил, что официальный Кишинев осуждает незаконное вторжение российской армии на территорию Украины.

Кроме того, Попшой заявил о поддержке его страной Формулы мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, и других инициатив международного сообщества, которые помогут положить конец российской агрессии.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Республика Молдова поддерживает осуждение военных преступлений", — добавил глава МИД.

Стоит отметить, что Молдова готовится предоставить Украине очередную партию гуманитарной помощи, которая станет первой в этом году. Ее общая стоимость в виде материальных ценностей и другого оборудования составляет 4,9 миллиона леев (более 250 тысяч евро). Кроме того, Молдова согласилась продлить действие временной защиты на территории страны для украинских граждан.

По мнению президента Молдовы Майи Санду, ее страна является объектом российского вмешательства, причем оно становится сильнее в связи с прогрессом страны к интеграции в Европу.

Также 15 февраля в ISW предупредили о подготовке РФ к гибридной войне против Молдовы.