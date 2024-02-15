По мнению аналитиков, нарритивы, развиваемые российскими официальными лицами и провоенными блогерами, создают информационные условия для оправдания возможной российской интервенции.

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Кремль активно проводит информационные операции против Молдовы, напоминающие тактики, использованные перед вторжениями в Украину в 2014 и 2022 годах. Это вызывает опасения о возможной будущей российской эскалации в отношении Молдовы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 14 февраля.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул ложные обвинения в адрес Соединенных Штатов и Европейского союза, утверждая, что они контролируют правительство Молдовы и препятствуют переговорному процессу по приднестровскому конфликту в формате "5+2". Подобные нарративы, развиваемые российскими официальными лицами и провоенными блогерами, создают информационные условия для оправдания возможной российской интервенции.

"Кремль также обвинил США в организации протестов, вспыхнувших после выхода Януковича из Соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году, и заявил, что якобы последовавший за этим "переворот", поддержанный США, вынудил Россию вторгнуться в Крым и начать военные действия на Донбассе в 2014 году, чтобы защитить тех, кто "выступал против переворота", и российских "соотечественников за рубежом", — говорится в отчете.

Аналитики предупреждают, что Кремль также использует идею защиты "соотечественников за рубежом" в отношении Приднестровья, чтобы оправдать свое вторжение в Молдову, подобно тому, как это было с Крымом и Донбассом. Российские действия в Приднестровье, в том числе проведение военных учений, вызывают опасения о возможной дестабилизации региона.

"Власти Молдовы недавно обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и использовании оружия в молдавской зоне безопасности в нарушение протоколов Объединенной контрольной комиссии (ОКК) ОБСЕ. Сроки возможной гибридной операции России в Молдове неясны, но Кремль создает информационные условия для того, чтобы она стала возможной в ближайшее время", — добавили в ISW.

Напомним, осенью 2023 года, президент Майя Санду сообщила, что ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники готовили в Молдове государственный переворот.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Молдове и ее президенту Майе Санду "придется заплатить" за слова, которые она высказывает в адрес Российской Федерации.