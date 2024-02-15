На думку аналітиків, нарритиви, що розвиваються російськими офіційними особами та провоєнними блогерами, створюють інформаційні умови для виправдання можливої російської інтервенції.

Related video

Кремль активно проводить інформаційні операції проти Молдови, що нагадують тактики, використані перед вторгненнями в Україну у 2014 і 2022 роках. Це викликає побоювання щодо можливої майбутньої російської ескалації стосовно Молдови. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 14 лютого.

Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув неправдиві звинувачення на адресу Сполучених Штатів і Європейського союзу, стверджуючи, що вони контролюють уряд Молдови й перешкоджають переговорному процесу щодо придністровського конфлікту у форматі "5+2". Подібні наративи, що розвиваються російськими офіційними особами та провоєнними блогерами, створюють інформаційні умови для виправдання можливої російської інтервенції.

"Кремль також звинуватив США в організації протестів, що спалахнули після виходу Януковича з Угоди про асоціацію з ЄС 2013 року, і заявив, що нібито "переворот", який відбувся після цього і був підтриманий США, змусив Росію вдертися до Криму та почати військові дії на Донбасі 2014 року, щоб захистити тих, хто "виступав проти перевороту", і російських "співвітчизників за кордоном", — ідеться у звіті.

Аналітики попереджають, що Кремль також використовує ідею захисту "співвітчизників за кордоном" щодо Придністров'я, щоб виправдати своє вторгнення в Молдову, подібно до того, як це було з Кримом і Донбасом. Російські дії в Придністров'ї, зокрема проведення військових навчань, викликають побоювання щодо можливої дестабілізації регіону.

"Влада Молдови нещодавно звинуватила російських миротворців у Придністров'ї в проведенні навчань і використанні зброї в молдовській зоні безпеки в порушення протоколів Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) ОБСЄ. Терміни можливої гібридної операції Росії в Молдові незрозумілі, але Кремль створює інформаційні умови для того, щоб вона стала можливою найближчим часом", — додали в ISW.

Нагадаємо, восени 2023 року, президентка Мая Санду повідомила, що нині покійний власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його найманці готували в Молдові державний переворот.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Молдові та її президентці Маї Санду "доведеться заплатити" за слова, які вона висловлює на адресу Російської Федерації.