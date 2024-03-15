Бесплатные анализы и осмотр у гинеколога: как власти РФ мотивируют граждан ходить на выборы

Журналисты утверждают, что прямо на избирательных участках планируют развернуть мобильные пункты медиков для обследования россиян, которые приняли участие в выборых.

Жители Челябинской области, которые посетят избирательные участки, получат возможность пройти бесплатное медицинское обследование. Мобильные медицинские бригады будут развернуты на местах голосования. Об этом сообщает российское издание U24.ru.

Так, по данным издания, в региональном минздраве предупредили, что для желающих сдать анализы необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Граждане смогут получить консультацию терапевта и других медицинских специалистов, сдать общий анализ и биохимию крови, пройти электрокардиограмму, а также измерить внутриглазное давление. Также можно будет пройти маммографию, флюорографию и проконсультироваться у узких специалистов: гастроэнтеролога, кардиолога и невролога.

На некоторых избирательных участкахбудет проходить комплексный прием: консультация у терапевта, измерение артериального и внутриглазного давления, анализ крови на холестерин и глюкозу, ЭКГ. Женщинам предложат показаться гинекологу.

В Челябинске среди участников выборов будут разыграны три квартиры и 10 автомобилей Lada Granta. Кроме того, фонд подарков включает в себя 300 холодильников, ноутбуков, смартфонов и другую бытовую технику. Аналогичные викторины и мероприятия будут проведены в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Копейске, а также в других городах ряда регионов.

Напомним, выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. На временно оккупированных территориях Украины также будут проходить так называемые выборы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президентские выборы в Российской Федерации не принесут никаких изменений в Кремле.

Разведка Великобритании также прокомментировала избирательный процесс в РФ. В аналитической записке указывается, что на оккупированных территориях осталась едва треть населения и отсутствует безопасность. Но даже при таких условиях будут имитировать голосование, чтобы показать "демократичность".