"Они не будут свободными": выборы президента в России не принесут изменения в Кремле, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, попытки РФ организовать избирательные участки в оккупированных регионах Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президентские выборы в Российской Федерации не принесут никаких изменений в Кремле. Об этом он сказал в четверг, 14 марта, на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме этого, он подчеркнул, что попытки России организовать выборы во временно оккупированных регионах Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право.

Генсек Альянса добавил, что свободные и честные выборы являются основой любой демократии, однако в РФ они таковыми не будут. Ведь, по его словам, "оппозиционные политики находятся в тюрьме, некоторые из них убиты, а многие в изгнании", а тем, кто пытался зарегистрироваться как кандидат, отказали в этом праве.

"Поэтому мы можем сказать, фактически еще до выборов, что они не будут свободными и честными. И никто не ожидает, что выборы в России на этой неделе принесут какие-то изменения в Кремле. И, конечно, попытки России организовать любую часть выборов в оккупированных регионах Украины являются абсолютно незаконными, нарушающими международное право", — отметил Столтенберг.

Также Столтенберг подчеркнул, что Украина срочно нуждается в военной помощи, а союзники по НАТО должны "проявить политическую волю", чтобы предоставить ВСУ все необходимое. Кроме того, генсек Альянса заявил, что у граждан Украины "не заканчивается мужество, у них заканчиваются боеприпасы".

"Вместе мы способны предоставить Украине то, что ей нужно, теперь нам нужно продемонстрировать политическую волю для этого. Все члены Альянса должны действовать быстро, каждый день задержки имеет реальные последствия на поле боя в Украине. Это критический момент, и было бы большой исторической ошибкой позволить Путину победить", — резюмировал он.

Напомним, ранее во время брифинга Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО должны оперативно предоставить Украине дополнительную военную поддержку, чтобы предотвратить возможные негативные последствия, связанные с потенциальной победой России в войне.