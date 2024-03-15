География расширяется: польские аграрии заблокировали границу со Словакией

Цель акции — протест против "неконтролируемого потока зерна из Украины в ЕС".

Утром 15 марта польские фермеры начали блокирование пункта пропуска "Хижне", расположенного на границе со Словацкой Республикой. Об этом информирует "Радио Свобода".

Сами фермеры говорят, что украинская и российская аграрная продукция попадает в Польшу этими дорогами. По предварительным данным, протест планируют проводить до конца марта. В планах аграриев — пропускать каждый час один грузовой автомобиль. На автобусы и легковой транспорт протест не распространяется.

Информацию о вероятном осложнении в движении на пропускном пункте "Хижняк" также предоставила гмина Яблонка на своей Facebook-странице. В сообщении отмечается, что протестующие не согласны с "неконтролируемым потоком зерна из Украины в ЕС, что повлекло дестабилизацию рынка зерна и привело к сложной экономической ситуации для аграриев".

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Протестаты польских аграриев: что известно

Польские перевозчики начиная с 6 ноября 2023 года начали блокировать движение грузовых автомобилей в пропускных пунктах "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенне". В ассоциации "Укравтопром", ссылаясь на данные международной транспортной ассоциации, причиной забастовок назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. Кроме того, 23 ноября к протесту на границе также присоединились польские аграрии, которые участвовали в протесте на КПП "Шегини — Медика".

Напомним, что 6 марта польские аграрии анонсировали протесты во всех гминах страны, пригрозив парализовать работу всех заведений из-за перекрытия дорог.