"Наши предатели": глава ЦИК РФ высказалась о поджогах и прочих инцидентах на "выборах"

Элла Памфилова заявила, что нужно привлечь Росгвардию для охраны ящиков для голосования, так как "подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков".

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала порчу урн с бюллетенями и поджоги избирательных участков в течение первого дня "президентских выборов". Об этом пишет российский портал "Ведомости".

Памфилова заявила, что в связи с последними инцидентами к охране ящиков для голосования привлекут сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, ЦИК предупредила комиссии, чтобы те усилили охрану за счет Росгвардии.

"Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков", — сказала она о порче избирательных бюллетеней.

Кроме того, глава ЦИК РФ напомнила о возможной ответственности за подобные действия. По ее словам, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

"Вот методы, на которые идут наши предатели, сбежавшие из страны, которых используют и в хвост, и в гриву те, кто вообще-то борется против России", – заявила Памфилова.

"Выборы" в РФ: что происходит в первый день голосования

Напомним, 15 марта в избирательных участках на территории Российской Федерации и оккупированных населенных пунктов Украины были зафиксированы разного рода инциденты, в том числе поджоги, порча урн с бюллетенями зеленкой и прочими красящими веществами.

По данным росСМИ, подобные случаи уже зафиксированы избирательных участках Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской и Воронежской областей, а также в оккупированных Симферополе и Скадовске.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины также сообщали, что в РФ позволили оккупантам, которые принимают участие в боевых действиях, проголосовать на выборах президента даже не появляясь на избирательных участках, что облегчает задание избирательных комиссий по фальсификации.