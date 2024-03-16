Семейная пара из России могла убить украинку и похитить ее 5-недельную дочь, — СМИ

Немецким правоохранителям в короткие сроки удалось найти пропавшего младенца. По подозрению в убийстве и похищении задержали двух граждан России.

В Германии пара из России могла совершить сразу два тяжелых преступления. Они предположительно похитили ребенка из Украины и убили его 27-летнюю мать. Об этом пишет местное издание OE24.

Произойти трагедия могла больше недели назад в Хоккенхайме (земля Баден-Вюртемберг, — ред.). 7 марта текущего года прохожий обнаружил тело и оказалось, что это была 27-летняя женщина по имени Маргарита.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что ее смерть наступила в результате "внешнего насилия". Более того, у девушки была еще дочь, которой всего 5 недель, однако ее злоумышленники похитили.

Полицейские оперативно отыскали ее по фотографиям и вытащили Мию из рук похитителей. Подозреваемыми стали женщина и мужчина из России — семейная пара 43 и 44 лет. Их арестовали.

Примечательно, что от матери Маргариты также не осталось следа. 51-летнюю женщину также могла убить или похитить русская пара, и все для того, чтобы похитить ребенка.

В последний раз семью видели в одной из ресторанов города, в котором они проживают. Уроженцы Харькова приехали в Германию из-за войны и жили в общежитии для беженцев.

В день, когда их последний раз видели, у них была встреча с женщиной и Вальдорфа, которая в социальных сетях предложила семье свои услуги в оформлении немецких документов. При этом неизвестно, является ли эта женщина той, которую задержали из-за подозрения в убийстве.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Девушка возвращалась домой, когда на нее прямо в центре города напал незнакомый мужчина. В это время рядом прошли несколько человек, и ни один не вызвал полицию. Избитую девушку утром нашел охранник.