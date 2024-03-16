"Пахло собачьей мочой": украинка вернулась в Киев из-за состояния квартиры в Великобритании (фото)

По словам беженки, в предоставленном жилье в городе Суонси в стенах и полу было много дыр, а радиатор протекал. Подвал в Киеве выглядел лучше.

Украинская беженка 35-летняя Таисия решила вернулась в Киев, вместо того, чтобы оставаться в предложенном жилье в валлийском городе Суонси. Все из-за плохого состояния квартиры. Об этом сообщает BBC.

Она побыла в украинской столице 21 день со своей семимесячной дочерью, поскольку "это казалось лучшим вариантом".

Но впоследствии все же вновь переехала в Уэльс, а волонтеры из местной общины помогли отремонтировать дом. По ее словам, именно благодаря помощи других людей теперь она в безопасности в Уэльсе.

В совете Суонси сообщили, что кухня и ванная комната отремонтированы, а стены оштукатурены, материалы для покраски и отделки выделили.

Таисия, назвавшая журналистам только свое имя, вместе с дочерью Соломией приехали в Суонси через Польшу в июне 2022 года. Муж Дмитрий остался в Киеве, теперь семья разделена.

Прежде она остановилась в доме британской семьи, которая ей очень помогла и до сих пор поддерживает с ней связь. В январе 2023 года она начала искать отдельное жилье.

Таисия с дочкой Соломией

"Поскольку я мать-одиночка, никто из агентств не дал мне возможности снять жилье. За семь месяцев я посмотрела только три объекта недвижимости", — рассказала Таисия.

Статус бездомного

Ей даже посоветовали получить статус "бездомной", чтобы рассчитывать на социальное жилье. Она останавливалась в отелях и у друзей, с которыми познакомилась в уэльском городе.

Впоследствии предложили дом, но она сказала, что его состояние непригодно для проживания.

"В стенах и полу было много дыр, пахло собачьей мочой, а радиатор протекал. Честно говоря, подвал в Киеве был в лучшем состоянии, — объяснила она, поэтому пришлось вернуться в Украину. — Мы вернулись в Киев на 21 день, но не спали из-за терактов. Чувствовали себя зомби".

Жилье в Великобритании

Осознав, что так может продолжаться долго, она решила заплатить 2000 фунтов стерлингов (2336 евро) за ремонт дома в Суонси.

Волонтеры и соседи помогли положить новый пол, отштукатурить и покрасить стены.

"Если бы не эта помощь людей, думаю, мы бы жили в Киеве, несмотря на то, что это опасно. Мы очень благодарны за всю помощь, которую нам оказали, — сказала она. — Июль был самым ужасным месяцем в моей жизни, мне было так сложно навести порядок в доме с маленьким ребенком, это было очень-очень тяжело".

Совет Суонси сообщил, что с начала войны в Украине около 120 украинских семей расселили в частном, социальном и муниципальном жилье.

Несмотря на то, что жилье найти все же удалось, Таисия говорит, что будущее остается неопределенным.

Она рассказала, что регулярно общается со своим мужем посредством видеосвязи, чтобы он мог видеть, как растет дочь. В декабре они вновь ездили в Киев на Рождество.

Таисия с дочкой Соломией и мужем

Сейчас Таисия устраивает свою жизнь в Уэльсе, посещает курсы. Соломия получила грант на посещение детского сада.

"Пока мы не знаем, что делать, мы устраиваем свою жизнь здесь и работаем над тем, чтобы найти хорошую работу, но, конечно, мы очень беспокоимся о своем будущем", — объяснила она.

Правительство Уэльса заявило, что хотелось бы, чтобы визы для украинцев продлили более, чем на 18 месяцев.

В заявлении говорится, что выделены 8,2 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь "переезду людей из Украины в места долгосрочного проживания и интеграции в местные общины".

Правительство Великобритании выдало визы сроком на три года украинцам, ищущим убежища в Великобритании. Срок действия первых выданных виз должен был истечь в марте 2025 года, а в феврале было объявлено о продлении на 18 месяцев.

Напомним, что в Германии сгорело жилье для украинских беженцев, полиция расследует поджог.

Также Фокус в своем материале объяснял, что в Польше, возможно, зреет гражданская война. Протестующие останавливают автобусы с украинскими беженцами.