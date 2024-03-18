Убийство украинки в Германии: россиянка готовилась к похищению 5-недельного ребенка, — СМИ

По рассказам соседа, 44-летний подозреваемый еще в декабре рассказывал о том, что в их доме вскоре появится маленькая дочь. При этом его супруга из России не выглядела беременной.

В Германии нашли мертвой 27-летнюю украинку Маргариту Разаз, а ее маленького ребенка и вовсе похитили. К этому может быть причастна женщина из России. Местное издание Focus поделилось новыми деталями трагедии.

Отмечается, что за убийством украинки может стоять 44-летний немец и 43-летняя женщина, которая приехала из Российской Федерации. Они могли длительное время планировать операцию, в результате которой не только была убита 27-летняя девушка, но и похищен ребенок.

Подозреваемый мужчина работает мясником, о чем рассказал его сосед. У пары трое сыновей, однако в декабре прошлого года 44-летний немец рассказывал, что вскоре у них дома появится еще и девочка.

Семейная пара говорила о пополнении в семье еще в декабре Фото: OE24

Тогда сосед удивился, ведь у россиянки не было никаких признаков того, что она ждет ребенка и скоро должна родить.

"Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я все еще удивлялся, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я не ожидал такого преступления. Супруги всегда были очень вежливыми и производили приятное впечатление", — добавил мужчина в комментарии журналистам.

В результате, в один из дней сосед вышел на улицу, а 44-летний подозреваемый уже сидел перед домом с завязанными руками.

В местном издании добавили, что мать убитой Маргариты продолжают искать по всей Германии и нет информации, где она может находиться. Ребенка передали под опеку службы по делам детей.

Напомним, 16 марта сообщалось, что семейная пара могла убить украинку и похитить ее 5-недельную дочь. Немецким правоохранителям в короткие сроки удалось найти пропавшего младенца. По подозрению в убийстве и похищении задержали двух граждан России, как сообщалось изначально. В результате из страны-агрессора является только женщина.