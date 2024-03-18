"Такая жизнь": Путин впервые прокомментировал внезапную смерть Навального

Глава Кремля утверждает, что он сразу согласился обменять оппозиционера на россиян, находящихся в зарубежных тюрьмах, при условии, если Алексей Навальный больше не вернется в РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального и назвал ее "печальным событием". Об этом глава России заявил на пресс-конференции по итогам президентских выборов, сообщает российский "Интерфакс".

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. К сожалению, случилось то, что случилось... Но это случается. Ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь", — сказал он.

В то же время Путин заявил, что в РФ были и другие случаи, "когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни".

"А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно", — обратился он к американскому журналисту, который задал вопрос о смерти Навального.

Обмен Навального

Кроме того, глава РФ рассказал, что за несколько дней до смерти Навального ему предложили обменять его на россиян, находящихся в зарубежных тюрьмах, и он дал свое согласие на это.

"За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги — не сотрудники администрации, а некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах", — добавил Путин.

По словам российского президента, его собеседник еще не успел закончить фразу об обмене Навального, как Путин якобы уже сказал: "Я согласен".

При этом он подчеркнул, что был согласен на это при одном условии.

"Мы его обменяем, чтобы он не возвращался. Пусть там сидит", — заявил Путин.

Напомним, ранее вдова российского политика и оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержке президента РФ Владимира Путина.