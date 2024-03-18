Иран и КНДР вместо Европы: Соловьев предложил новые места отдыха для россиян (видео)

Участник пропагандистского эфира признался, что "трудно жить без отдыха на Лазурном берегу раз в год или не быть в Париже".

Во время авторского ток-шоу Владимира Соловьева российские пропагандисты пожаловались на "тяжелую" жизнь без отдыха на Лазурном берегу или в Париже. В ответ на это Соловьев заговорил об альтернативе, а именно — "курорты" Северной Кореи.

Разговор соответствующего содержания состоялся вчера вечером, 17 марта, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

Так, один из гостей Соловьева признал, что очень трудно, если раз в год не побывать в Париже или на Лазурном берегу. "Нам трудно, но мы крепимся", — сказал профессор МГУ Виталий Третьяков. В ответ на это Соловьев рассказал о своем видении отдыха. В частности, он имеет в виду пляжи Северной Кореи и Ирана, которые находятся под санкциями.

"Мы можем повторить мой путь. Нас ждут пляжи Ирана и Северной Кореи. Поскольку во всех других крупных странах против меня уже были введены санкции", — заявил он с невеселой улыбкой.

Такая идея понравилась Третьякову. Он начал говорить, что якобы с Ираном "зря кидаются", потому что там "лучшее красное вино".

Стоит отметить, что до этого журналисты выяснили, что Соловьев имеет элитную недвижимость в Италии. Речь идет о нескольких виллах, расположенных у озера Комо. Причем эта недвижимость частично переоформлена на Ирину Соловьеву, мать пропагандиста. К тому же в фонде погибшего Алексея Навального стоимость этой недвижимости оценили в 17 млн долларов.

Италия с началом российского полномасштабного вторжения наложила арест на имущество Соловьева, поэтому сейчас он не может попасть в Евросоюз. Причем до этого пропагандист неоднократно угрожал итальянцам из-за оказания военной помощи Киеву. Он утверждал, что, несмотря на всю "любовь" к этой стране, Россия якобы "ничего не будет ей прощать".

Как известно, 16 октября в сети напомнили обещание Владимира Соловьева поехать воевать в Израиль, если там начнется война.