Российский телеведущий отметил, что пуск ракеты из ЗРК Patriot может стоить от 3 до 8 млн долларов, поэтому американцы якобы самостоятельно управляют зенитными системами.

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Российский пропагандист Дмитрий Киселев попытался пригрозить ударом по аэропорту в польском Жешуве, обвинив американских военных в уничтожении над Белгородской областью военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом он заявил в эфире программы "Вести недели".

Он рассказал, что экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 с территории Украины сбила американская система Patriot. Свои слова он подтвердил заявлением кремлевского диктатора Владимира Путина, который никак ранее это не обосновал.

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Впоследствии пропагандист заявил, что именно американцы заряжают, наводят и осуществляют пуски из систем Patriot в Украине. Такой вывод он сделал из того, что пуск ракеты из этого комплекса стоит от 3 до 8 млн долларов.

"Украинцам здесь не доверяют", — сказал Киселев.

Американским военным в Киеве, по его словам, предоставлено оружие и "широкие полномочия". Ответственность за последствия его применения с них якобы снята.

Пропагандист отметил, что если остались только военно-технические методы, тогда вариант удара по польскому аэродрому в Жешуве является одним из вариантов. Этот объект он назвал "перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью".

Падение Ил-76 в Белгородской области: детали авиакатастрофы

Отметим, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода. Согласно данным украинского командования, именно в таких самолетах ВС РФ перевозили ракеты С-300/С-400 для ударов по Харькову.

В тот же день росСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных. Эти заявления никаким образом они не подтвердили.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины в Сумской, Черниговской и в Харьковской области. Украина имеет более 1000 км общей границы с РФ и войска не хватает для защиты всей территории.