Новый этап мобилизации и репрессии оппозиции: чего ждать РФ после победы Путина, CNN

Победа Путина в первом туре может предоставить ему право полагать, что россияне поддерживают войну в Украине.

Предварительные данные российского ЦИК свидетельствуют о том, что Владимир Путин одержал победу на так называемых выборах президента РФ. В дальнейшем следует ожидать начала нового этапа мобилизации в РФ для обеспечения войск в условиях войны против Украины. Об этом говорится в материале CNN.

Эксперты подчеркивают, что в РФ " выборы " никогда не проходили демократически. Потому после своей победы уже в первом туре может предоставить ему право быть убежденным в поддержке россиянами войны в Украине.

Также отмечается, что следящие за Россией основное внимание сосредоточивают на нескольких важных вопросах. В первую очередь, если волеизъявление на этих выборах на самом деле "референдум" относительно войны, которую Россия уже третий год ведет против Украины, то получает ли Путин после этого свободу действий?

Издание считает, что в этом случае у Путина, скорее всего, есть определенное пространство для маневра. Президент России уверен, что на поле бои события развиваются в его пользу. Причем, это особенно актуально с учетом того, что США все еще задерживают принятие важнейшего оборонного пакета Украины. К тому же, после результатов выборов у главы Кремля появится больше риторических аргументов.

Вместе с тем западные эксперты убеждены, что в связи с постепенным продвижением российских войск на востоке Украины оккупанты понесли большие потери. Потому не исключено, что Путин и российское военное руководство должны будут объявить о начале нового этапа мобилизации.

Еще один возможный сценарий состоит в вероятности продолжения в России репрессий против представителей внутренней оппозиции, точнее ее остатков.

Авторы статьи пришли к выводу, что война – это всегда непредсказуемость. Поэтому каким-либо образом Путин будет пытаться воспользоваться нынешней ситуацией в свою пользу, вряд ли до баллотирования его на шестой срок в России удастся решить такие проблемы, как влияние санкций, снижение рождаемости и хрупкость единоначалия.

Напомним, что победу Владимира Путина на выборах в России сегодня, 18 марта, прокомментировали в Минобороны Великобритании.