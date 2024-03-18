"Произошло нечто необычное": Трамп допустил причастность Путина к смерти Навального

Лидер республиканцев надеется, что ему не придется выбирать между тем, чтобы Путин "проглотил" Украину, и отправкой оружия Киеву.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин "вероятно" причастен к смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, которое было опубликовано в воскресенье, 17 марта.

"Я не знаю, но, возможно, я имею в виду вероятно, я не знаю", — ответил кандидат в президенты США от Республиканской партии на вопрос журналиста, несет ли Путин ответственность за смерть Навального.

Трамп добавил, что "он (Навальный, — ред.) молодой человек, поэтому, по статистике, он должен был бы жить еще долго... Итак, произошло что-то необычное".

Помощь США Украине — позиция Трампа — помощь США Украине

Кроме этого, лидер республиканцев, который неоднократно обещал прекратить помощь Украине и заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией, во время интервью выразил надежду, что ему не придется выбирать между тем, чтобы Путин "проглотил" Украину, и отправкой оружия Киеву.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Трамп и добавил, что войны "никогда не было бы" при его президентстве.

Напомним, 18 марта издание Washington Post написало, что Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Пола Манафорта на должность советника своей предвыборной кампании. Тот руководил предвыборной кампанией Трампа летом 2016 года, прежде чем его отстранили от должности и осудили за налоговое и банковское мошенничество в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Трамп помиловал Манафорта в последние дни пребывания на посту президента США.

17 марта во время выступления на митинге в Огайо Дональд Трамп сказал, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он готов дать деньги Киеву, но только в долг. Лидер республиканцев добавил, что президент Украины является "большим продавцом" и всегда едет с деньгами "в кармане".