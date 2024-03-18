Полная выдумка: Трамп рассказал фейковую историю о разговоре с Зеленским, — CNN

Перед своими сторонниками бывший лидер Белого дома рассказал о публикации "записи" телефонного разговора с украинским президентом. Журналисты отмечают, что американская сторона никогда не записывает звонки с иностранными лидерами. Диалог может фиксироваться в письменной форме с помощью программного обеспечения и чиновников, которые его прослушивают.

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Экс-президент США Дональд Трамп в субботу, 16 марта, рассказал на предвыборном митинге в Огайо полностью вымышленную историю о том, как он перехитрил оппонентов-демократов и опубликовал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году. Об этом пишет CNN.

Как рассказывает издание, Трамп якобы позволил демократам все более "дикие заявления" о том телефонном разговоре, который стал ключевым фактором в первом импичменте Трампа, а "затем мы опубликовали запись". Он рассказал, что член Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси тогда якобы страшно разозлилась, что ее вроде бы "подставили и все выдумали".

"Давайте просто притворимся, что он это сделал, и продолжим идти вперед. После того, как они выдумали эту историю, а затем прослушали запись, они умерли. Они не знали, что телефонный разговор был записан на пленку. Это был хороший случай записи телефонного разговора. И их записали на пленку, и их поймали", — Трамп продолжил рассказывать фейковую историю.

CNN приводит факты

Ложная история, которую Трамп представил на нынешнем предвыборном митинге, оказалась в его устах более драматичной версией ложных историй, которые он рассказал более четырех лет назад и которые в то время были проверены CNN.

Издание, основываясь на фактах, доказывает, что история Трампа — полная выдумка. Ни одна запись его разговора с Зеленским так и не была опубликована, а Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, потому что она никогда не слышала записи разговора. Фактически, как утверждает CNN, спустя почти пять лет после звонка в июле 2019 года, в США не сохранилось никаких известных записей разговора. То, что Белый дом Трампа фактически опубликовал в сентябре 2019 года, было черновой письменной стенограммой разговора, которая скорее подтверждала, а не противоречила основным высказываниям правительственного информатора о том, что сказал Трамп. Представитель Пелоси Аарон Беннетт заявил в воскресенье, 17 марта, что история Трампа является "бессмыслицей, лишенной фактов".

"Телефонные разговоры президента с иностранными лидерами обычно не записываются американской стороной. Вместо этого они неточно фиксируются в письменной форме с помощью программного обеспечения и американских чиновников, которые их прослушивают", — отмечает CNN.

Подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома и который позже стал важным свидетелем в деле об импичменте, сообщил CNN в текстовом сообщении в воскресенье, 17 марта, что "нет записи этого разговора".

"Он (Трамп. — Ред.) лжет", — подчеркнул Виндман.

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Предыстория

Бывший глава США с конца 2019 года пытается переписать реальность телефонного разговора с Зеленским, в котором после того, как Зеленский говорил о желании Украины покупать оружие в США, Трамп подталкивал его к расследованию в отношении Джо Байдена, который тогда был потенциальным оппонентом Трампа от Демократической партии в США.

В предыдущих высказываниях Трамп утверждал, что он одержал победу над представителем Демократической партии Адамом Шиффом из Калифорнии, который занимался импичментом Трампа, опубликовав приблизительную стенограмму разговора с Зеленским после того, как Шифф неверно перефразировал слова Трампа. Он заявил, что Шифф никогда бы не сделал своих комментариев, если бы знал, что Трамп опубликует черновую стенограмму.

Но это утверждение Трампа также никогда не имело никакого смысла — потому что на самом деле он опубликовал приблизительную стенограмму до того, как Шифф представил свою якобы преувеличенную интерпретацию на слушаниях в Конгрессе.

В версиях этой истории 2019 года Трамп утверждал, что Пелоси была встревожена своими союзниками после того, как прочитала черновую стенограмму, а не после того, как прослушала "запись". Но даже для этого утверждения не было никаких оснований; после того, как черновая стенограмма была опубликована, Пелоси выступила с резким заявлением, обвинив Трампа в "беззаконии" и попытке "встряхнуть другие страны в интересах своей кампании". В 2019 году представитель Пелоси сообщил CNN, что рассказ Трампа о ее предполагаемых мыслях был "полной выдумкой".

Разговор с Зеленским и импичмент Трампа

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против тогдашнего президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Владимиром Зеленским. Во время этого диалога Трамп намекал на необходимость расследования дела сына его оппонента Джо Байдена в Украине.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на Зеленского.

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