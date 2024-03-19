Сын российского олигарха Ковальчука получил должность в Кремле, — Климкин (видео)

Должность, на которую назначили Ковальчука-младшего, является формально бюрократической, однако экс-глава МИД Украины считает, что это свидетельствует о том, что его могут рассматривать как "преемника" Путина.

Борис Ковальчук, сын российского олигарха Юрия Ковальчука, ближайшего сторонника Владимира Путина, стал заместителем главы контрольно-ревизионного управления в администрации президента РФ. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Климкин подчеркнул, что интриги власти в России происходят не на псевдовыборах, а в коридорах Кремля, и напомнил, что именно на эту должность в свое время был назначен Путин.

"Это управление является своеобразным хабом для российских силовиков, управление, которое взаимодействует со всеми силовыми кланами", — заметил Климкин.

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И хотя эта должность является формально бюрократической, экс-глава МИД считает, что на самом деле это свидетельствует о том, что Ковальчука-младшего могут рассматривать как "преемника" действующего российского президента.

Кто такой Юрий Ковальчук

Российский олигарх Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия", а также фигурант санкционных списков Запада. Его считают один из самых влиятельных людей из окружения диктатора Владимира Путина, с которым он дружит еще с 1990-х.

Во времена СССР Ковальчук занимался научной и научно-административной работой, был одним из руководителей ФТИ имени Иоффе в Ленинграде.

Напомним, Фокус писал, что выборы-2024 становятся для Путина пиком, но это и начало падения, как считает журналист Вадим Денисенко. Система, которую создал кремлевский диктатор, в дальнейшем обречена только на саморазрушение.