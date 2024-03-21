Путин в пятый раз становится президентом России: за него проголосовали 76 миллионов россиян, — ЦИК

Итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49%. В "абсолютном исчислении" в голосовании якобы приняли участие 87 миллионов избирателей, а за рубежом — 388 тысяч.

Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Путина "новым" президентом Российской Федерации. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Официальные итоги голосования во время выборов президента России Памфилова озвучила на специальном заседании комиссии. По ее словам, Путин набрал 87,28% голосов. За него проголосовали 76 миллионов человек.

Кроме того, глава ЦИК рассказала, какие результаты и у "оппонентов" Путина. Отмечается, что Николай Харитонов набрал 4,31% голосов, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,20%.

По информации издания, итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49%. В "абсолютном исчислении" в выборах якобы приняли участие 87 миллионов избирателей.

"В современной истории России подобных показателей еще не было", — подчеркнула Памфилова.

Кроме этого, журналисты уточнили, что за рубежом в выборах президента России приняло участие 388 тысяч избирателей.

Напомним, 14 марта в 20 странах назвали нелегитимными "выборы президента" на оккупированных территориях Украины. Представители государств отметили, что Россия организовала "выборы", которые совпали с 10-й годовщиной оккупации Крыма, что "является явной провокацией". Они отвергли легитимность такого "голосования".

Кроме того, лидеры государств-членов G7 по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.