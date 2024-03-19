Перевыборы Путина: глава Кремля может повторить судьбу Сталина, — The Times

Благодаря срочно внесенным изменениям в конституцию РФ в 2020 году, Владимир Путин имеет право находиться на президентском посту еще два срока до 2036 года, когда ему уже будет 84 года.

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Российский президент Владимир Путин после получения нового шестилетнего срока вполне вероятно стал на путь к тому, чтобы стать самым старым главой Кремля, который за все время истории страны находился на высшем государственном посту. Об этом пишет издание The Times.

Авторы статьи отмечают, что в случае продолжения власти Путина до октября 2028 года, когда он достигнет возраста 76 лет, он уже опередит экс-лидера СССР Леонида Брежнева, как старейшего руководителя Кремля. К тому же он обойдет Иосифа Сталина как российского лидера, который долгое время находится у власти, в случае еще одного избрания в 2030 году.

Изменения в конституцию, которые срочно были внесены в 2020 году, предусматривают право Путина занимать президентский пост еще два срока, а именно, до 2036 года, когда ему исполнится уже 84 года.

Между тем россиянин в среднем живет всего 64 года. Несмотря на то, что Путин имеет доступ к лучшему в мире медицинскому обслуживанию и его считают человеком, который почти не употребляет алкоголь и регулярно практикует спорт, его многочисленные враги ожидают, что он умрет.

В случае смерти Путина на своем посту, президентские обязанности временно перейдут к главе правительства, которую сейчас занимает бывший налоговый инспектор Михаил Мишустин.

Соратники Путина убеждают, что его наследие продолжит жить. В свою очередь, как союзники главы Кремля, так и его оппоненты осознают, что никто не может дать этому точных гарантий. За три года до смерти Сталина, в 1956 году, во время съезда коммунистической партии с речью выступил его преемник Никита Хрущев. В ней он раскритиковал сталинский культ личности и его чистки.

После речи началось внедрение программы "десталинизации", которая предусматривала демонтаж памятников, переименование улиц и вынос тела Сталина из мавзолея на Красной площади, где его разместили возле забальзамированного тела Владимира Ленина. Причем после прихода Путина к власти репутация Сталина начала резко расти.

Напомним, что вчера, 18 марта, военный эксперт Александр Мусиенко выразил убеждение, что России не хватит сил для захвата Харькова, уже не говоря об оккупации других приграничных районов для создания так называемой "санитарной зоны".