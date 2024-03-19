Перевибори Путіна: очільник Кремля може повторити долю Сталіна, — The Times

Завдяки терміново внесеним змінам до конституції РФ у 2020 році, Володимир Путін має право перебувати на президентській посаді ще два терміни до 2036 року, коли йому вже буде 84 роки.

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Російський президент Володимир Путін після отримання нового шестирічного терміну цілком ймовірно став на шлях до того, аби стати найстарішим главою Кремля, який за весь час історії країни перебував на найвищій державній посаді. Про це пише видання The Times.

Автори статті зазначають, що у разі продовження влади Путіна до жовтня 2028 року, коли він досягне віку 76 років, він вже випередить екслідера СРСР Леоніда Брежнєва, як найстарішого керівника Кремля. До того ж він обійде Йосипа Сталіна як російського лідера, який найдовший час знаходиться при владі, у разі ще одного обрання у 2030 році.

Зміни до конституції, які терміново були внесені у 2020 році, передбачають право Путіна займати президентську посаду ще два терміни, а саме, до 2036 року, коли йому виповниться вже 84 роки.

Тим часом росіянин в середньому живе лише 64 роки. Попри те, що Путін має доступ до найкращого у світі медичного обслуговування і його вважають людиною, яка майже не вживає алкоголь і регулярно практикує спорт, його багаточисельні вороги очікують на те, що він помре.

У випадку смерті Путіна на своїй посаді, президентські обов'язки тимчасово перейдуть до глави уряду, яку наразі обіймає колишній податковий інспектор Михайло Мішустін.

Соратники Путіна переконують, що його спадщина продовжить жити. У свою чергу, як союзники глави Кремля, так і його опоненти усвідомлюють, що ніхто не може дати цьому точних гарантій. За три роки до смерті Сталіна, у 1956 році, під час з'їзду комуністичної партії з промовою виступив його наступник Микита Хрущов. У ній він розкритикував сталінський культ особистості і його чистки.

Після промови почалося впровадження програми "десталінізації", яка передбачала демонтаж пам'ятників, перейменування вулиць і винесення тіла Сталіна з мавзолею на Красній площі, де його розмістили біля забальзамованого тіла Володимира Леніна. Причому після приходу Путіна до влади репутація Сталіна почала різко зростати.

Нагадаємо, що вчора, 18 березня, військовий експерт Олександр Мусієнко висловив переконання, що Росії забракне сил для захоплення Харкова, вже не говорячи про окупацію інших прикордонних районів для створення так званої "санітарної зони".