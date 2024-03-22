Стрельба в Crocus City Hall под Москвой: по меньшей мере 40 погибших, 140 ранены, — росСМИ (видео)

По данным российских Telegram-каналов, во время стрельбы в Crocus City Hall могли находиться 6200 человек. 7 марта посольство США в РФ предупреждало об угрозе терактов в Москве.

По меньшей мере 40 человек погибли и 140 получили ранения в результате стрельбы в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске в пятницу вечером, 22 марта. Об этом сообщил российский Telegram-канал 112.

Российское информагентство РИА НОВОСТИ пишет, что стрельба произошла во время концерта музыкальной группы "Пикник". В партер ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. После чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел пожар.

По данным Telegram-канала Baza, во время стрельбы в Crocus City Hall могли находиться 6200 человек, поскольку все билеты на концерт были распроданы.

Спасатели вывели около 100 человек. Продолжаются работы по спасению тех, кому удалось забраться на крышу. Для тушения пожара задействовали авиацию, вертолет сбрасывает воды на горящее здание.

Российские СМИ сообщили о повторном взрыве.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова события в Crocus City Hall назвала "терактом". А представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить "трагические события в концертном зале".

В российском ФСБ заявили, что специальные силовые ведомства проводят все необходимые мероприятия.

7 марта посольство США в РФ предупредило об угрозе терактов в Москве в течение 48 часов. Вероятность теракта они оценивали как "неизбежную".

Напомним, в пятницу вечером, 22 марта, несколько вооруженных людей открыли огонь из автоматов в Crocus City Hall. Видео стрельбы начали распространять в сети люди, которые находились в зале и прятались за стульями.