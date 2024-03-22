40 погибших, обученные террористы и значительный пожар: в Москве произошла масштабная стрельба (видео)

Охранники ТЦ были невооруженными, у них были только электрошокеры. Террористы в здание заходили с двух направлений и были хорошо подготовленными, рассказывают очевидцы.

В Москве в концертном зале Crocus City Hall вечером, 22 марта перед выступлением группы "Пикник" раздались выстрелы. Неизвестные открыли огонь из автоматов. СМИ сообщают о 130 пострадавших. Фокус собрал все, что известно на данный момент о стрельбе в "Крокус сити Холле".

Убили охрану и спокойно зашли в помещение

Как сообщило российское медиа Mash, несколько вооруженных мужчин в камуфляже вошли в заведение и начали расстреливать всех, кто попался им на глаза. Первыми жертвами стали посетители ТЦ в фойе. Далее стрелки переместились в концертный зал и там продолжили стрельбу.

На обнародованных кадрах видно, как посетители концертного зала разбегаются в панике, а неизвестные с автоматами стреляют в помещении. РосСМИ сразу сообщили о гибели около 10 человек и десятках пострадавших. На место выехали СОБР и Росгвардия.

"Один из очевидцев описывает террористов: по меньшей мере пять человек, бородатых. Действуют, как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода в здание убили охранников и людей, которые стояли у дверей. Затем заблокировали главный вход. Террористы вооружены автоматами АКМ. Некоторые несут в себе разгрузку с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью", — пишет Mash.

Впоследствии медиа обнародовало кадры, на которых видно, как пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей "Крокус Сити Холла" в фойе.

Позже поступило сообщение, что в зале прогремел взрыв и начался пожар. Позже раздался еще один взрыв.

"Взрыв и пожар в "Крокус Сити Холле" сразу после стрельбы. По словам тех, кто успел убежать, горят кресла, которые подожгли террористы. Люди не могут связаться с родными, телефоны не работают. Предварительно количество пострадавших возросло до 50 человек", — отметило издание.

Сообщается также, что посетители концертного зала, которые не успели эвакуироваться, оказались заблокированы огнем. Для задержания террористов к месту начали стягиваться все возможные силы, в том числе московские, — силовые службы подняты по тревоге.

Стрельба началась одновременно

Очевидцы с места трагедии сообщают, что часть людей эвакуировали прямо с крыши горящего здания Крокус Сити Холла. Стрельба началась одновременно и в зрительном зале, и в фойе, где в тот момент находились толпы людей. Террористы подожгли кресла в зале, откуда огонь распространился почти по всему зданию.

На место выехали более 50 бригад скорой помощи.

Как сообщила "База", охрана ТЦ не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены только дубинками и электрошокерами. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых.

Вместимость зала Крокус Сити Холла — 7300 человек. На момент атаки террористов он не успел заполниться полностью.

РосСМИ сообщили, что четырем террористам, которые устроили стрельбу, удалось скрыться с места происшествия.

Я слышала выстрелы и мчалась в толпе спасаться

Одна из очевидцев атаки на "Крокус Сити Холл" Елена, помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени, рассказала ВВС, как ей и другим членам коллектива удалось сбежать.

"Мы за 5 минут до выхода начали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами. В этот момент мы услышали звуки выстрелов. Как человек, который работает в кино, я не испугалась выстрелов. Я сначала не поняла ничего. Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу", — рассказывает Елена. Она говорит, что спаслась вместе с коллегами, потому что охрана Крокуса быстро открыла все выходы.

"Охрана профессионально направляла всех и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой", — сказала она.

Толпа бежала из концертного зала через примыкающий к нему торговый центр, а оттуда — через Павшинский мост в сторону Живописной набережной.

"Когда я уже была за мостом, вспыхнуло здание. Те, кто пришел за мост позже, говорили о взрыве, но я не знаю [что именно вызвало пожар]", — добавила Елена.

Рассказ охранника

Один из охранников рассказал, что стрелять террористы начали еще с улицы.

"Когда началась стрельба, я стоял возле центрального входа на первом этаже. Стрелять начали с улицы, стекла сразу посыпались. У входа стояли еще три охранника, мы спрятались за деревянным рекламным щитом, и нападавшие прошли в 10 метрах от нас. Они стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже, потом пошли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума", — рассказал он.

По его словам, когда стрельба утихла, они вышли к центральному входу — там администраторы уже помогали раненым.

Пожар в Крокусе

СОБР начал штурм здания Крокус Сити Холл. Пожарные также зашли в здание. Их задачей был поиск и спасение выживших людей. Пожар тем временем начали тушить с воздуха.

Площадь возгорания "Крокуса" — почти 13 000 квадратных метров. Его не могут потушить.

Крыша здания частично обрушилась во время пожара.

"Из здания Крокус Сити Холла слышны звуки взрывов. Вероятно, разрываются газовые баллоны внутри. Также слышно обрушение конструкций. Пожар с воздуха тушат уже три вертолета", — пишет Mash.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте.

Предварительно, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ.

Силовики перекрыли все выезды из города. ДПС проводит выборочные проверки по всему МКАДу.

Реакция российских властей

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что президенту доложили о начале стрельбы в первые минуты произошедшего в "Крокусе".

"Президент постоянно получает информацию о происходящем и о мерах, принимаемых по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания", заявил Песков.

Путин лично трагедию в Москве никак пока не прокомментировал.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил соболезнования родным погибших.

"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Сочувствую близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", — сказал он.

Он добавил, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия на выходных в Москве отменены.

Заместитель председателя Совбеза России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев традиционно намекнул на причастность Украины к теракту в ТЦ "Крокус Сити Холл".

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть", — угрожает Медведев.

Реакция украинских властей

Украина непричастна к событиям в ТЦ в Москве. Теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Об этом сказал в комментарии представитель ГУР Юсов.

"Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", — говорит он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже прокомментировал теракт в Москве. Он заверил, что украинская сторона не имеет отношения к теракту в Москве

"Давайте зафиксируем. Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", — говорит он.

ИГИЛ взял ответственность за теракт, но не факт

По сообщению российского издания ASTRA, ответственность за теракт в Крокус Сити Холл в Москве взяло вооруженное формирование Исламского государства ИГИЛ. Впрочем, медиа пишет, что этот факт требует проверки, поскольку может быть фейком.

Как отмечают ТГ-каналы, для анонса использовался шаблон, который ИГИЛ уже не использует. Однако в это же время в сети появилось видео якобы от членов отделения ИГИЛ "Вилаят Кавказ", которые взяли на себя ответственность за теракт в Подмосковье. Достоверность этого видео также не подтверждена.

Напомним, в пятницу вечером, 22 марта, несколько вооруженных людей открыли огонь из автоматов в Crocus City Hall.