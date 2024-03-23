Теракт в "Крокусе": СМИ показали первые кадры изнутри сгоревшего здания (фото, видео)

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасателям удалось проникнуть в зрительный зал, где был эпицентр возгорания и долго сохранялась высокая температура.

В сети появились фото изнутри выгоревшего помещения Crocus City Hall (Крокус Сити Холл), в котором 22 марта произошел теракт. Соответствующие снимки опубликовало белорусское средство массовой информации NEXTA.

"Первые кадры изнутри сгоревшего Crocus City Hall", — говорится в публикации.

Как отмечает Baza, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спасателям удалось проникнуть в зрительный зал, где в течение продолжительного время была высокая температура и где был эпицентр возгорания.

Сообщается, что крыша над зрительным залом рухнула, спасатели разбирают завалы.

Теракт в "Крокусе": что известно

Напомним, 22 марта в городе Красногорск Московской области Российской Федерации раздались выстрелы в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

По информации Следственного комитета РФ, в результате происшествия погибло более 60 человек. В то же время российские СМИ пишут о 70 погибших, многие из которых задохнулись из-за дыма, прячась от стрельбы в туалетах, комнатах для кормления и помещениях для хранения инвентаря.

В день теракта президент Российской Федерации Владимир Путин не выступил с обращением к гражданам, а только передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall.

Официальные лица США в комментарии СМИ заявили, что ответственность за террористический акт в концертном зале Crocus City Hall несет Исламское государство (ИГИЛ). По их словам, в марте Вашингтон получил разведданные о том, что отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К, базирующейся в Афганистане, занимается подготовкой теракта в Москве.