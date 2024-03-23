6 извержений за 12 часов: в Восточной Яве активизировался вулкан Семеру

Активный с начала 2024 года вулкан, кажется, решил превзойти себя, выдав серию нарастающих по мощности извержений за короткий срок, из-за чего в районах вокруг него ввели режим ЧС.

Вулкан Семеру, известный своей высотой на границе между районами Лумаджанг и Маланг, решил, что пришло время напомнить всем жителям Восточной Явы о себе. Не один, не два, а целых шесть раз в течение всего двенадцати часов субботнего утра он извергался вновь и вновь. Начав в 0:03 утра по местному времени, он дал старт серии извержений, окрасивших небо столбами вулканического пепла, достигающими километра над его вершиной, пишет Tempo.

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Зрелище началось со столба пепла, поднявшегося в воздух примерно на 600 метров, за ним последовали второе и третье извержения, каждое из которых было мощнее предыдущего. К третьему извержению в 9:23 утра облако пепла поднялось на высоту 1000 метров над вершиной. Наблюдательные пункты на горе Семеру тщательно фиксировали эти события, отмечая цвет пепла и интенсивность извержений. Они использовали сейсмограф — прибор, позволяющий измерять движения земной коры, чтобы зафиксировать силу извержений, отмечая значительные толчки, продолжавшиеся более минуты.

На протяжении первых месяцев 2024 года вулкан Семеру был весьма активен: с января по конец марта было зарегистрировано 129 извержений. Из-за столь частой вулканической активности, власти внимательно следят за ситуацией, поддерживая в районе режим ЧС. Это означает, что для обеспечения безопасности людей действуют строгие правила. Так, вблизи вулкана, особенно в юго-восточном секторе и в районе берегов некоторых рек, которые подвергаются опасности из-за вулканических материалов и потоков лавы, человеческая деятельность сильно ограничена.

Постоянная шумиха вокруг вулкана Семеру — суровое напоминание о непредсказуемой силе природы. Несмотря на то, что это великолепное визуальное зрелище, местные чиновники и ученые из Министерства энергетики и минеральных ресурсов и Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, постоянно следят за ситуацией. Их работа гарантирует, что общины, живущие в тени этого гиганта, остаются в безопасности и готовы к оперативным действиям перед лицом завораживающих, но очень опасных проявлений природы.

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