По информации российских пабликов, женщина должна была лететь в Ереван и сообщила бортпроводникам о бомбе в ее ручной клади, как только поднялась на борт самолета.

В московском аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в ее портфеле находится бомба. Она сообщила о взрывчатке, когда уже зашла на борт самолета. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Так, по информации телеграм-канала "112", женщина должна была лететь в Ереван и сообщила бортпроводникам о бомбе в ее ручной клади, как только поднялась на борт самолета.

"Рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы", — констатирует "112".

Фото: Telegram

По данным телеграм-канала Shot, женщина кричала и вела себя неадекватно, чем напугала часть пассажиров, которые уже находились в самолете.

"На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб", — сообщает паблик.

По информации этого же телеграм-канала, отправление Boeing 737-800 рейсом в Ереван отложили на час.

В пресс-службе аэропорта в комментарии РИА "Новости" сообщили, что на место вызвали полицию, принимаются необходимые меры.

Позже стало известно, что правоохранители задержали женщину и проверили ее сумку — никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Последний теракт в России — события в "Крокус Сити Холле"

Вечером, 22 марта, в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл", где как раз проходил концерт группы "Пикник".

23 марта Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил фейк о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".

В свою очередь, президент Владимир Зеленский резко отреагировал на попытки российской стороны, в частности диктатора Владимира Путина, переложить ответственность за теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" на Украину.

По данным россиян на 24 марта, количество пострадавших из-за теракта достигло 154 человек.

Напомним, Фокус писал, что западный аналитик отметил: властитель Кремля воюет с мнимыми террористами, при этом не заметил реальных боевиков ИГИЛ, которые стали его врагами.