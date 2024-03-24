Пассажирка заявила, что пронесла бомбу в самолет в аэропорту "Шереметьево": что известно (фото)
По информации российских пабликов, женщина должна была лететь в Ереван и сообщила бортпроводникам о бомбе в ее ручной клади, как только поднялась на борт самолета.
В московском аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в ее портфеле находится бомба. Она сообщила о взрывчатке, когда уже зашла на борт самолета. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Так, по информации телеграм-канала "112", женщина должна была лететь в Ереван и сообщила бортпроводникам о бомбе в ее ручной клади, как только поднялась на борт самолета.
"Рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы", — констатирует "112".
По данным телеграм-канала Shot, женщина кричала и вела себя неадекватно, чем напугала часть пассажиров, которые уже находились в самолете.
"На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб", — сообщает паблик.
По информации этого же телеграм-канала, отправление Boeing 737-800 рейсом в Ереван отложили на час.
В пресс-службе аэропорта в комментарии РИА "Новости" сообщили, что на место вызвали полицию, принимаются необходимые меры.
Позже стало известно, что правоохранители задержали женщину и проверили ее сумку — никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
Последний теракт в России — события в "Крокус Сити Холле"
Вечером, 22 марта, в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл", где как раз проходил концерт группы "Пикник".
23 марта Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил фейк о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".
В свою очередь, президент Владимир Зеленский резко отреагировал на попытки российской стороны, в частности диктатора Владимира Путина, переложить ответственность за теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" на Украину.
По данным россиян на 24 марта, количество пострадавших из-за теракта достигло 154 человек.
Напомним, Фокус писал, что западный аналитик отметил: властитель Кремля воюет с мнимыми террористами, при этом не заметил реальных боевиков ИГИЛ, которые стали его врагами.