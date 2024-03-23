Теракты в России: какие самые громкие подрывы и нападения произошли во времена Путина

Первый массовый теракт на территории РФ состоялся в сентябре 1999 года, когда Путин был главой правительства страны. Самым массовым по количеству жертв стал захват школы в Беслане в 2008 году. Кремль обвинил в нем чеченцев, против которых тогда воевал.

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Во время правления в РФ Владимира Путина в стране произошло несколько террористических атак, во время которых погибали сотни россиян. Последний случай — 22 марта, когда злоумышленники стреляли в концертном зале Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл", или "Крокус" — сокр.). Первый случай — серия взрывов в жилых домах, завершившаяся инцидентом с "Рязанским сахаром". Подборку терактов, которые произошли в РФ, подготовил Фокус.

Во время теракта в "Крокусе", согласно предварительным данным, погибло более 100 человек. Во время серии взрывов в многоквартирных домах — 207 человек. Во время других смертельных инцидентов в России гибли сотни россиян: их брали в заложники террористы, которые были якобы связаны с Чечней и другими кавказскими регионами. Параллельно с терактами Кремль провел две военные кампании — Первую (проиграл) и Вторую Чеченские войны (выиграл).

Теракты в России — детали

Взрывы в жилых домах. Серия инцидентов с человеческими жертвами произошла в сентябре 1999 года. Неизвестные лица подкладывали взрывчатку гексоген в подъезды многоквартирных домов. В течение четырех недель взорвалось в Буйнакске (4 сентября), в Москве (8-9 и 14 сентября), в Волгодонске (16 сентября). Общее количество пострадавших — около 2 тыс. человек: погибло — 207 человек, ранено — 1700 человек.

Российские спецслужбы провели расследование и провозгласили, что ответственные за серию взрывов — группировки из Чечни и Дагестана, которые якобы были ваххабитами (одного из радикальных направлений ислама). Также уверяли, что к нескольким терактам причастен Шамиль Басаев, чеченский боевой командир, который боролся против русских.

Инцидент с так называемым "рязанским сахаром" произошел 22 сентября. Жители дома отыскали в подвале мешки, наполненные порошком, и с пристроенным детонатором. Быстрый химический анализ показал, что внутри может быть мощная взрывчатка гексоген.

Российские спецслужбы провели расследование и заявили, что на самом деле никакого теракта не планировали. Зато в регионе якобы проводили "учения ФСБ", а тогдашний глава ФСБ заявил, что внутри мешков был сахар. После этого, когда вспоминают о взрывах 1999 года, говорят также о так называемом "Рязанском сахаре".

Теракт на Дубровке (так называемая "Трагедия Норд Оста"). Событие произошло 23-26 октября 2002 года. 40 террористов с оружием и взрывчаткой проникли в зал Театрального центра на Дубровке, когда там происходить мюзикл "Норд Ост". Чтобы освободить 900 заложников, российские спецслужбы распылили в помещении ядовитый газ. В итоге погибло 174 заложников.

Незадолго до этого российские власти заявили, что не будут вести переговоры с террористами, а приказ о начале действий отдал лично Владимир Путин. Позже Кремль заявил, что атаку совершили чеченские боевики во главе с Мовсаном Бараевым.

Захват заложников в Беслане. Нападение произошло 1 сентября 2008 года. Группа боевиков захватила помещение школы именно тогда, когда там праздновали начало учебного года. На территории заведения находились 1100 человек — дети разного возраста и их родители.

Захват заложников осуществила группа чеченцев, которых туда якобы прислал Шамиль Басаев. Одно из требований Басаева — немедленный вывод российских войск из Чеченской Республики.

Осада длилась несколько дней, переговоров не было, хотя общественные активисты были готовы их провести.

3 сентября начался штурм с использованием ядовитых газов и взрывчатки. В итоге погибло 334 человека — детей и взрослых.

Напоминаем, 22 марта, через неделю после очередного избрания Путина, произошел теракт в концертном зале "Крокус" в Подмосковье. Нападавшие убили более сотни человек, подожгли здание и попытались скрыться. Через несколько часов их задержали и начали допрос: один из нападавших заявил, что устроил стрельбу, потому что ему пообещали 500 тыс. рублей.

Российские власти заявили, что к теракту могут быть причастны украинцы. В ГУР Минобороны отрицают обвинения и объяснили, что таким образом Кремль хочет повлиять на россиян и начать новую волну мобилизации на российско-украинскую войну.