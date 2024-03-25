Извлекают уроки из неудач: ИГИЛ после теракта в Москве имеет глобальные планы, — NYT

Олимпийские игры в Париже после терактов в Москве и Иране могут стать следующей целью террористов-исламистов.

Теракты в Москве и Иране могут подтолкнуть "Исламское государство Хорасан" удвоить усилия по нанесению ударов в Европе, особенно во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые то и дело подвергались ударам в течение последнего десятилетия. Об этом пишет издание The New York Times.

Пять лет назад группы курдов и арабов, поддерживаемые американцами, вытеснили боевиков "Исламского государства" из последней деревни на востоке Сирии, которая оставалась под контролем террористической группировки. С тех пор организация превратилась в более традиционную террористическую группу — подпольную сеть ячеек от Западной Африки до Юго-Восточной Азии, занимающуюся партизанскими атаками, взрывами и заказными убийствами.

Журналисты отмечают, что ни одно из подразделений группировки не проявляло такой жестокости, как "Исламское государство Хорасан".

Американские эксперты по противодействию терроризму опровергли заявление Кремля о том, что за терактом в Москве стоит Украина.

"Методика, использованная в этом акте, соответствует стандартам, характерным для ИГИЛ", — подчеркнул исследователь терроризма из Совета по международным отношениям, Брюс Хоффман.

Он отметил, нападение стало третьим случаем в Северном полушарии за последнее десятилетие, когда ИГИЛ атаковал концертные площадки. Предыдущими случаями были нападение на театр "Батаклан" в Париже в ноябре 2015 года и взрыв смертника на концерте Арианы Гранде в "Манчестер Арене" в Великобритании в мае 2017 года.

В последние годы масштабы атак, приписываемых ИГИЛ-Х, значительно увеличились, распространяясь за пределы географических границ, а также увеличилось количество плановых инцидентов в Европе, хотя большинство из них было предотвращено. Эти события привели западные разведывательные службы к выводу, что возможно, группировка достигла пика своей оперативной эффективности.

Американские и другие западные чиновники, ответственные за противодействие терроризму, заявили, что эти планы были задуманы и осуществлялись боевиками с невысоким уровнем квалификации, и были относительно легко предотвращены.

"Пока что "Исламское государство Хорасан" опирается в основном на неопытных оперативников в Европе, пытаясь организовать атаки от своего имени", — заявила в ноябре глава Национального контртеррористического центра Кристина Абизаид.

Тем не менее, существуют тревожные признаки того, что ИГИЛ-Х извлекает уроки из своих неудач. По мнению сотрудников контртеррористических служб, атаки, совершенные в Москве и Иране, проявили более высокий уровень хитроумия, что свидетельствует о более тщательном планировании и способности использовать местные экстремистские сети.

Большая часть членов группировки "Исламское движение Хорасан" имеют корни в Средней Азии, в то время как в России проживает значительное количество людей, родом из этих регионов. По мнению аналитика из консалтинговой компании Soufan Group Колина Кларка, некоторые из них могут принять радикальные взгляды и выполнять организационные задачи, такие как хранение оружия.

Эксперт по противодействию терроризму из Джорджтаунского университета, Дэниел Байман, утверждает, что "ИГИЛ-Х привлекает боевиков из Центральной Азии и Кавказа, которые могут быть причастны к атаке в Москве, непосредственно или через свои собственные каналы".

Ведущие американские чиновники заявили, что проводят анализ предыдущих действий нападавших и стараются выяснить, были ли они отправлены из Южной или Центральной Азии специально для этой конкретной атаки, или же уже присутствовали в стране как часть сети сторонников, которую группировка ИГИЛ-Х мобилизовала и поддерживала.

Специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность, что теракты в Москве и Иране могут подтолкнуть "Исламское государство Хорасан" удвоить усилия по нанесению ударов в Европе, особенно во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые то и дело подвергались ударам в течение последнего десятилетия.

В докладе ООН говорится, что "некоторые лица северокавказского и центральноазиатского происхождения, направляющиеся из Афганистана или Украины в Европу, представляют собой возможность для ИГИЛ-Х, которая стремится организовать жестокие атаки на Западе". В докладе содержится вывод о наличии доказательств "текущих и незавершенных оперативных заговоров на европейской территории, осуществляемых ИГИЛ-Х".

Высокопоставленный сотрудник западной разведки назвал три основных фактора, которые могут вдохновить боевиков "Исламского государства Хорасан" на нападение: существование спящих ячеек в Европе, война в Газе и поддержка со стороны русскоязычных людей, живущих в Европе.

Одно крупное событие этого лета поднимает бдительность многих специалистов по противодействию терроризму.

"Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже… Они станут главной целью террористов", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник ООН по борьбе с терроризмом, который сейчас является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун.

Напомним, что 22 марта в Москве неизвестные люди с автоматами зашли в ТЦ "Крокус Сити Холл" и начали расстреливать посетителей, которые попались им на глаза. Далее в заведении произошел пожар.

Также в СМИ писали, что террористический акт в торговом центре "Крокус Сити Холи" в Москве негативно сказался на имидже российского президента Владимира Путина, который ставит на первое место национальную безопасность.