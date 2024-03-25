Друг моего врага мой враг мой враг. Почему ИГИЛ напал на Россию

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Первой мыслью многих украинцев после атаки на Крокус-Сити было: "очередной рязанский сахар". Это вполне логичное предположение, особенно, когда знаешь об опыте Путина. Но, похоже, это все же действительно ИГИЛ. Поэтому давайте немного напомню.

ИГИЛ — это суннитская исламская организация, которая является носителем салафитского джихадизма. Салафизм — это такое очень специфическое направление, которое призывает к буквальному подражанию практикам, которые использовали еще сообщества времен пророка Мухаммада. Такая себе исламская радикальная реформация.

Цель ИГИЛ — утвердить свои идеалы на планете, создав Всемирный Халифат. Ну, или хотя бы — восстановить Праведный Халифат 7-8 вв.

Начало существования организаций, которые затем трансформируются в ИГИЛ, отсчитывается еще от 1999. Исламское государство Ирака объявило само себя, собственно, ИГИЛ в 2006, в 2014 трансформировалось (путем объединения еще с несколькими организациями) в Исламское государство Ирака и Леванта. Ну и объявило себя всемирным халифатом.

Кто является врагом ИГИЛ? Врагом ИГИЛ является все, что не ИГИЛ. Так исторически сложилось, что больше всего пострадали от действий ИГИЛ другие мусульмане. Как во время существования на территории Сирии и Ирака фактического государства ИГИЛ (2014-2019), так и до и после. И для ИГИЛ — К главным врагом являются "не такие" мусульмане, а уже потом Россия или Запад. О чем ниже.

ИГИЛ является вполне логичным апогеем развития и фундаментализма, и экстремизма. Который прекрасно прорастал и масштабировался на уничтоженных войнами территориях Ирака и Сирии. А бедное и обездоленное население, без сильного контроля секулярного государства, является прекрасным материалом для религиозной пропаганды и вербовки.

Поэтому когда вам пишут, что ИГИЛ — это проект ФСБ — это очень смешно. Идеи, которые привели к возникновению ИГИЛ — намного старше России. А социальная и политическая база от России слабо зависит. Хотя, конечно, вполне вероятно, что в ИГИЛ есть инкорпорированные агенты различных разведок и силовых структур. Например, американцы же как-то узнали о том, что ИГИЛ готовит теракты против России.

Один из бойцов ИГИЛ, задержанный в России Фото: Telegram

Так, теперь давайте коротко о том, что такое ИГИЛ-К, или, как они сами себя называют — "Вилаят Хорасан". Это, собственно, часть ИГИЛ, которая действует на территории исторического региона — внезапно — Хорасан. Хорасан — один из трех регионов Центральной Азии, который охватывает территории современных Ирана, Афганистана, Туркменистана, частей Узбекистана и Таджикистана. ИГИЛ-К не действует на всей территории исторического Хорасана, но рассматривает ее как свою целевую. Соответственно, и вербовка людей происходит в Центральной Азии, и политический ракурс — местный.

Сейчас главным врагом ИГИЛ-К является... Талибан. Сейчас ИГИЛ обвиняет талибов в том, что они недостаточно мусульмане. Буквально: сейчас они критикуют талибан, что те выполняют законы шариата недостаточно жестко и являются слишком либеральными. На втором месте, конечно, шиитский Иран. Да, для ИГИЛ шииты — это даже большее зло, чем, скажем, христиане, потому что они считают шиитов еретиками и вероотступниками.

Россия, в этом контексте, вполне естественный враг ИГИЛ. Во-первых, она сейчас — прямой союзник Ирана. Во-вторых, фактически является партнером Талибана. Кроме того, по версии ИГИЛ, и советское вторжение в Афганистан, и российское в Сирию — преступления против ислама.

Почему ФСБ упустило этот теракт? Если отбросить чистую конспирологию, то все вполне логично: все силы России брошены на войну против Украины, в том числе лучшие кадры того же ФСБ. У России избытка сил и ресурсов нет. Поэтому к таким проявлениям асимметричного действия страна тупо не готова. Если ИГИЛ-К захочет продолжения, она его получит. Или же Путину придется разбрасываться ресурсами.

Почему Россия обвиняет США и Украину? Ну а что им еще делать? Говорить, что мы нашли себе вымышленного врага, потратили на войну с ним все ресурсы, а теперь стали уязвимыми для другого, настоящего, которого вырастили наши же преступления в Афганистане, Центральной Азии и Сирии? Или как? А так можно попробовать переложить с больной головы на здоровую.

Вот так вот.

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