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Думки Стрілянина в Крокус Сіті Хол у Москві

Друг мого ворога мій ворог. Чому ІДІЛ напав на Росію

За всіх версій, висловлених за ці дні за інцидентом у "Крокусі", схоже, теракт скоїв справді ІДІЛ. Блогер Юрій Богданов нагадує, що це за організація та за що вона ненавидить Росію.

Юрiй Богданов
Юрiй Богданов
Блогер
eye 554
IДIЛ, прапор, терорист
Под прапором IДIЛ
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Першою думкою багатьох українців після атаки на Крокус-Сіті було: "черговий рязанський цукор". Це цілком логічне припущення, особливо, коли знаєш про досвід Путіна. Але, схоже, це все ж справді ІДІЛ. Тому давайте трохи нагадаю.

ІДІЛ — це сунітська ісламська організація, яка є носієм салафітського джихадизму. Салафізм — це такий дуже специфічний напрям, який закликає до буквального наслідування практик, які використовували ще спільноти часів пророка Мухаммада. Така собі ісламська радикальна реформація.

Ціль ІДІЛ — ствердити свої ідеали на планеті, створивши Всесвітній Халіфат. Ну, або хоча б — відновити Праведний Халіфат 7-8 ст.

Початок існування організації, які потім трансформуються у ІДІЛ, відраховується ще від 1999. Ісламська держава Іраку оголосила сама себе, власне, ІДІ 2006, 2014 трансформувалася (шляхом об'єднання ще з кількома організаціями) у Ісламську державу Іраку і Леванту. Ну і оголосила себе всесвітнім халіфатом.

Хто є ворогом ІДІЛ? Ворогом ІДІЛ є все, що не ІДІЛ. Так історично склалося, що найбільше постраждали від дій ІДІЛ інші мусульмани. Як під час існування на території Сирії та Іраку фактичної держави ІДІЛ (2014-2019), так і до і після. І для ІДІЛ — К головним ворогом є "не такі" мусульмани, а вже потім Росія чи Захід. Про що нижче.

ІДІЛ є цілком логічним апогеєм розвитку і фундаменталізму, і екстремізму. Який чудово проростав і масштабувався на знищених війнами територіях Іраку і Сирії. А бідне і знедолене населення, без сильного контролю секулярної держави, є чудовим матеріалом для релігійної пропаганди і вербування.

Тому, коли вам пишуть, що ІДІЛ — то проєкт ФСБ — це дуже смішно. Ідеї, які призвели до виникнення ІДІЛ — набагато старші за Росію. А соціальна і політична база від Росії слабо залежить. Хоча, звісно, цілком ймовірно, що у ІДІЛ є інкорпоровані агенти різних розвідок і силових структур. Наприклад, американці ж якось дізналися про те, що ІДІЛ готує теракти проти Росії.

ІДІЛ, Крокус Fullscreen
Один із бійців ІДІЛ, затриманий у Росії
Фото: Telegram

Так, тепер давайте коротко про те, що таке ІДІЛ-К, або, як вони самі себе називають — "Вілаят Хорасан". Це, власне, частина ІДІЛ, яка діє на території історичного регіону — раптово — Хорасан. Хорасан — один з трьох регіонів Центральної Азії, який охоплює території сучасних Ірану, Афганістану, Туркменістану, частин Узбекистану та Таджикистану. ІДІЛ-К не діє на всій території історичного Хорасану, але розглядає її як свою цільову. Відповідно, і вербування людей відбувається у Центральній Азії, і політичний ракурс — місцевий.

Наразі, головним ворогом ІДІЛ-К є… Талібан. Наразі ІДІЛ звинувачує талібів в тому, що вони недостатньо мусульмани. Буквально: зараз вони критикують талібан, що ті виконують законі шаріату недостатньо жорстко і є надто ліберальними. На другому місці, звісно, шиїтський Іран. Так, для ІДІЛ шиїти — це навіть більше зло, ніж, скажімо, християни, бо вони вважають шиїтів єретиками і віровідступниками.

Росія, в цьому контексті, цілком природний ворог ІДІЛ. По-перше, вона зараз — прямий союзник Ірану. По-друге, фактично є партнером Талібану. Крім того, за версією ІДІЛ, і радянське вторгнення у Афганістан, і російське у Сирію — злочини проти ісламу.

Чому ФСБ проґавило цей теракт? Якщо відкинути чисту конспірологію, то все цілком логічно: всі сили Росії кинуті на війну проти України, в тому числі найкращі кадри того ж ФСБ. У Росії надлишку сил та ресурсів нема. Тому до таких виявів асиметричної дії країна тупо не готова. Якщо ІДІЛ-К забажає продовження, вона його матиме. Або ж Путіну доведеться розкидатися ресурсами.

Чому Росія звинувачує США і Україну? Ну а що їм ще робити? Казати, що ми знайшли собі вигаданого ворога, витратили на війну з ним усі ресурси, а тепер стали вразливими для іншого, справжнього, якого виростили наші ж злочини у Афганістані, Центральній Азії та Сирії? Чи як? А так можна спробувати перекласти з хворої голови на здорову.

Якось так.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.

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