Друг мого ворога мій ворог. Чому ІДІЛ напав на Росію

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Першою думкою багатьох українців після атаки на Крокус-Сіті було: "черговий рязанський цукор". Це цілком логічне припущення, особливо, коли знаєш про досвід Путіна. Але, схоже, це все ж справді ІДІЛ. Тому давайте трохи нагадаю.

ІДІЛ — це сунітська ісламська організація, яка є носієм салафітського джихадизму. Салафізм — це такий дуже специфічний напрям, який закликає до буквального наслідування практик, які використовували ще спільноти часів пророка Мухаммада. Така собі ісламська радикальна реформація.

Ціль ІДІЛ — ствердити свої ідеали на планеті, створивши Всесвітній Халіфат. Ну, або хоча б — відновити Праведний Халіфат 7-8 ст.

Початок існування організації, які потім трансформуються у ІДІЛ, відраховується ще від 1999. Ісламська держава Іраку оголосила сама себе, власне, ІДІ 2006, 2014 трансформувалася (шляхом об'єднання ще з кількома організаціями) у Ісламську державу Іраку і Леванту. Ну і оголосила себе всесвітнім халіфатом.

Хто є ворогом ІДІЛ? Ворогом ІДІЛ є все, що не ІДІЛ. Так історично склалося, що найбільше постраждали від дій ІДІЛ інші мусульмани. Як під час існування на території Сирії та Іраку фактичної держави ІДІЛ (2014-2019), так і до і після. І для ІДІЛ — К головним ворогом є "не такі" мусульмани, а вже потім Росія чи Захід. Про що нижче.

ІДІЛ є цілком логічним апогеєм розвитку і фундаменталізму, і екстремізму. Який чудово проростав і масштабувався на знищених війнами територіях Іраку і Сирії. А бідне і знедолене населення, без сильного контролю секулярної держави, є чудовим матеріалом для релігійної пропаганди і вербування.

Тому, коли вам пишуть, що ІДІЛ — то проєкт ФСБ — це дуже смішно. Ідеї, які призвели до виникнення ІДІЛ — набагато старші за Росію. А соціальна і політична база від Росії слабо залежить. Хоча, звісно, цілком ймовірно, що у ІДІЛ є інкорпоровані агенти різних розвідок і силових структур. Наприклад, американці ж якось дізналися про те, що ІДІЛ готує теракти проти Росії.

Один із бійців ІДІЛ, затриманий у Росії Фото: Telegram

Так, тепер давайте коротко про те, що таке ІДІЛ-К, або, як вони самі себе називають — "Вілаят Хорасан". Це, власне, частина ІДІЛ, яка діє на території історичного регіону — раптово — Хорасан. Хорасан — один з трьох регіонів Центральної Азії, який охоплює території сучасних Ірану, Афганістану, Туркменістану, частин Узбекистану та Таджикистану. ІДІЛ-К не діє на всій території історичного Хорасану, але розглядає її як свою цільову. Відповідно, і вербування людей відбувається у Центральній Азії, і політичний ракурс — місцевий.

Наразі, головним ворогом ІДІЛ-К є… Талібан. Наразі ІДІЛ звинувачує талібів в тому, що вони недостатньо мусульмани. Буквально: зараз вони критикують талібан, що ті виконують законі шаріату недостатньо жорстко і є надто ліберальними. На другому місці, звісно, шиїтський Іран. Так, для ІДІЛ шиїти — це навіть більше зло, ніж, скажімо, християни, бо вони вважають шиїтів єретиками і віровідступниками.

Росія, в цьому контексті, цілком природний ворог ІДІЛ. По-перше, вона зараз — прямий союзник Ірану. По-друге, фактично є партнером Талібану. Крім того, за версією ІДІЛ, і радянське вторгнення у Афганістан, і російське у Сирію — злочини проти ісламу.

Чому ФСБ проґавило цей теракт? Якщо відкинути чисту конспірологію, то все цілком логічно: всі сили Росії кинуті на війну проти України, в тому числі найкращі кадри того ж ФСБ. У Росії надлишку сил та ресурсів нема. Тому до таких виявів асиметричної дії країна тупо не готова. Якщо ІДІЛ-К забажає продовження, вона його матиме. Або ж Путіну доведеться розкидатися ресурсами.

Чому Росія звинувачує США і Україну? Ну а що їм ще робити? Казати, що ми знайшли собі вигаданого ворога, витратили на війну з ним усі ресурси, а тепер стали вразливими для іншого, справжнього, якого виростили наші ж злочини у Афганістані, Центральній Азії та Сирії? Чи як? А так можна спробувати перекласти з хворої голови на здорову.

Якось так.

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