Совместная операция: ФСБ связана с террористами из "Крокус Сити Холла", — эксперт

По словам аналитика Игоря Семиволоса, этот теракт был совместной операцией ИГИЛа и ФСБ или российские спецслужбы знали об этом и позволили этому произойти.

К недавнему теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье причастны не только ИГИЛ, но и российские спецслужбы. ФСБ знала о подготовке теракта, вела его и сделали все для того, чтобы перевести стрелки на Украину. Об этом заявил востоковед, директор Центра ближневосточных исследований AMES, соучредитель Украинской миротворческой школы Игорь Семиволос в интервью изданию NV.

"Есть куча вполне понятных вопросов, на которые никто не может дать ответ. Например, как, допустим, исполнители этого теракта смогли спокойно выйти из здания, скорее всего, окруженного уже, а потом сесть на ту же машину, выехать за несколько областей, не натолкнувшись ни на одно препятствие, блок-пост, и уже там как-то их захватили. Вот в этом моменте я не исключаю ФСБ-шной разработки. То есть дальше кто-то их вел. Но тогда вообще ставится под сомнение то, что вся эта операция была чисто операцией ИГИЛа, и можно предположить, что она была совместной — ИГИЛа и ФСБ. Или ФСБ знали об этом и позволили этому произойти", — обращает внимание эксперт.

Эксперт также не исключает возможности непростых ситуаций, в которых могут оказаться российские спецслужбы, вплоть до возможного неудачного выполнения своих задач.

"Они оказались в ситуации, когда им надо что-то объяснять и начинают все переводить на Украину. Ведь публика "заряжена" и готова воспринять любую чушь", — добавил он.

Эксперт предположил, что ФСБ недостаточно хорошо спланировала операцию.

"Возможно, всю эту операцию "на коленке" рисовали, как у них часто бывает — то есть уже после теракта надо было что-то делать, и поэтому все это придумали, я не исключаю. Но, может быть, это и достаточно глубоко проработанная операция, но они не все предусмотрели, и что будет такой эффект. Да и своих людей там, честно говоря, никто не считает. Если они не считаются со своими потерями на фронте, то почему должны жалеть каких-то там гражданских, которые пошли на концерт", — сказал он.

Напомним, 25 марта президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на теракт в подмосковном "Крокусе" и заявил, что крайне цинично обвинять в произошедшем Украину. По его словам, ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Различные разведывательные данные подтверждают причастность группировки к стрельбе. Она также хотела атаковать одну из стран Европы.