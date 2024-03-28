"Безумные законопроекты": не все решения Рады не соответствуют стандартам ЕС, — евродепутат

По словам депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон-Таубадель, существует четкое единство в реформировании страны, продвижении правильных законопроектов, обеспечении того, чтобы все шло по европейскому пути.

Депутаты Верховной Рады не всегда соблюдают демократические нормы, вынося на обсуждение законопроекты, которые не соответствуют правовым стандартам Европейского Союза. Об этом сообщила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью изданию "РБК-Украина".

"Мы видим некоторые, скажем так, тревожные признаки, и мы видим некоторые безумные законопроекты, которые не вписываются в acquis ЕС, которые не вписываются в это стремление стать его членом", — сказала она.

Фон Крамон-Таубадель выразила уважение всем своим коллегам в Верховной Раде и исполнительной власти за их работу по разработке, принятию и реализации соответствующих законопроектов для достижения членства в Европейском союзе.

"Так что многое, безусловно, делается. И гораздо больше, чем ожидали многие в Европейском Союзе", — сказала она.

Виола фон Крамон-Таубадель также подчеркнула наличие единства в стране по вопросам реформирования, продвижения правильных законопроектов и обеспечения соответствия европейским стандартам.

"Но есть и второй аспект, и это управление, а управление значит инклюзивность, значит права оппозиции, значит парламентский плюрализм, значит включение гражданского общества, значит работу, скажем так, с местными экспертами, а не только с очень немногими людьми в президентской администрации", — добавила евродепутат.

Напомним, 26 января глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что 17 народных депутатов от партии написали заявление на сложение мандата. Политическая сила приняла решение, что голосовать за сложение мандата можно будет только в том случае, если есть соответствующие обстоятельства по здоровью.