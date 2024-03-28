Теракт в "Крокусе": подозреваемые были под действием наркотиков, — СМИ (фото)

Как утверждают источники российских СМИ, у четверых террористов, напавших на "Крокус-Сити" в Подмосковье, в крови якобы обнаружили наличие психотропных веществ, которые блокируют чувство страха.

Четверо подозреваемых, напавших на концертный зал "Крокус-Сити" в Подмосковье 22 марта, находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Также выяснилось, что они посещали здание концертного зала до атаки — 7, 10 и 14 марта. Об этом "Базе" сообщили собственные источники.

"У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Источник "Базы" не уточнил название вещества", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Фаридуни Шамсутдин был в здании 7 марта, чтобы рассмотреть схему здания и якобы подготовиться к теракту. Это подтверждает снимок, который сделал фотограф в этот день. Тогда он снимал случайных посетителей, а после теракта узнал на одной из фотографий Фаридуни.

Фаридуни Шамсутдин в "Крокус-Сити" до теракта Фото: База

То, что Фаридуни Шамсутдин был в здании "Крокус-Сити" задолго теракта, также подтверждает опрос таксиста, который оказался в распоряжении "Базы".

"25-летний Фаридуни Шамсутдин сел в машину в хорошем настроении и сам начал беседу. Разговор начал на таджикском — водитель попросил перейти на русский. Шамсутдин заказал машину в момент начала концерта (7 марта в "Крокусе" выступал Алессандро Сафина), поэтому водитель удивился и спросил, почему тот уехал так рано. Шамсутдин пояснил, что концерт ему не понравился, и посетовал, что выкинул деньги на ветер. Билет за восемь тысяч он якобы купил у перекупа", — пишет издание.

Еще один подозреваемый приходил в "Крокус" два раза — 10 и 14 марта.

Также источники "Базы" сообщили, что фигуранты засветились на заправке "Газпромнефти" в районе Строгино и МКАД еще за день до трагедии — 21 марта. Они заправляли автомобиль, на котором пытались скрыться после теракта.

26 марта турецкое издание Yetkin report сообщило, что двое обвиняемых в теракте в "Крокус-Сити" Фаридун Шамсиддин и Саидакрами Рачабализода с января по март проживали в отелях в центральных районах Фатих и Шишли в Стамбуле. Когда Фаридуни был схвачен, он сказал на допросе, что поехал в Турцию, потому что "у него закончилась виза". Оба подозреваемых вылетели в Москву одним рейсом 2 марта.

25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трех граждан, причастных к делу "Крокус". Два человека — обвиняемые, третий — подозреваемый. Всех арестовали до 22 мая. Среди арестованных — двое граждан РФ и один — имеет вид на временное пребывание.

Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвалась в здание "Крокус Сити" и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.