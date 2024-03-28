Хотели повлиять на выборы в Европарламент: в ЕС раскрыли шпионскую сеть России, — СМИ

По словам спикера министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинского, Деятельность сети велась через информационный портал Voice-of-Europe, где публиковались пророссийские материалы, интервью и комментарии по международным событиям.

Спецслужбы Польши, Чехии и других стран ЕС разоблачили шпионскую сеть, финансируемую Россией, которая, пыталась влиять на выборы в Европарламент. Об этом 28 марта сообщил медиа "Радио Свобода" спикер министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский.

Целью предполагаемой российской агентуры, согласно Добжинскому, было продвижение интересов России в Европе и нанесение вреда странам и институциям ЕС, особенно через дезинформацию, включая информацию о войне в Украине. Одной из целей было дискредитирование Украины.

Деятельность сети велась через информационный портал Voice-of-Europe.eu, где публиковались пророссийские материалы, интервью и комментарии по международным событиям.

Портал, по словам Добжинского, был создан для распространения пропаганды в пользу России и ослабления позиций Польши и других стран ЕС.

Предполагается, что распространение дезинформации было направлено, в том числе, на влияние на выборы в Европарламент.

Согласно Агентству внутренней безопасности Польши, одним из участников сети является гражданин Польши, имевший связи с политическими кругами Польши и Европы. Его обвиняют в выполнении заданий по заказу России, включая пропагандистские и дезинформационные мероприятия.

При обысках в Варшаве и Тихах силовики изъяли документы, носители данных и значительные суммы денег.

Ранее, 27 марта, стало известно, что Чехия ввела санкции против бывшего нардепа Виктора Медведчука, находящегося в России, и его соратника Артема Марчевского, а также против зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe.

Также 27 марта сообщалось, что генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского отозвали с должности командующего Еврокорпуса (многонациональные силы быстрого реагирования Евросоюза) из-за шпионского скандала.