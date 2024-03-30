Больше всего досталось соседу: нетрезвая россиянка в самолете из Тбилиси стриптизом травмировала пассажиров

Когда "суперджет" взлетел, гражданка РФ расслабилась и начала обнажаться. Попутчик из соседнего кресла вынужден был бежать к бортпроводникам.

Нетрезвая россиянка устроила перформанс на борту самолета "Тбилиси-Москва". Мужчина в соседнем кресле вынужден был прятаться от навязчивой попутчицы в отсеке для бортпроводников. Об этом сообщает российское издание Mash.

Отмечается, что россиянка зашла на борт рейса "Тбилиси-Москва" авиакомпании "Азимут" уже "заряженная" джин-тоником, о чем свидетельствовал перегар, который распространился по салону. Усевшись в кресло, она увидела рядом симпатичного мужчину и решила его соблазнить. Для этого не придумала ничего лучше, чем станцевать стриптиз.

Когда джет взлетел, женщина "пошла на штурм".

Пьяная расправа с одеждой и нелепая хореография отпугнули мужчину, а также шокировали всех в салоне, кто наблюдал за этим зрелищем. Пассажиры пожаловались на стриптизершу бортпроводникам. Те пытались ее унять, но безуспешно.

В итоге так и невзвешенный мужчина летел в Москву в отсеке для бортпроводников.

По прибытию в аэропорт Внуково женщину встретили правоохранители и забрали ее в участок.

Напомним, что турист из России пытался вилкой заколоть мужчину в самолете из Бангкока. Россиянин как раз собрался обедать, а его сосед начал ерзать и мешать ему орудовать вилкой.

Ранее российского туриста с дамой сердца отдухопелили работники отеля в Турции. Работники заведения не только вытолкали его на улицу, но и немного потолкали с воспитательной целью.