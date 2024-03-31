Взрыв и огонь: возле ворот Букингемского дворца вспыхнул пожар (видео)

Очевидцы утверждают, что в результате пожара никто не пострадал. В момент взрыва и возгорания транспортного средства водителя рядом не было. Лондонская полиция не считает случившееся терактом.

Электрическая велорикша взорвалась и загорелась на Спур-Роуд, SW1, на юго-западе Лондона, прямо возле ворот Букингемского дворца. Как сообщает Evening Standard, инцидент произошел после полудня 30 марта, и очевидцы, ставшие свидетелями, вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели оцепили сгоревшее транспортное средство рядом с пешеходным переходом, а пожарные потушили остатки огня.

В видеороликах, опубликованных в X (ранее Twitter), велорикша охвачена пламенем и клубами черного дыма. На другой записи можно увидеть клубы дыма за полицейским фургоном, припаркованным через дорогу для блокировки транспорта.

Скотленд-Ярд сообщил, что в инциденте никто не пострадал, а само возгорание "не было подозрительным или преднамеренным".

Очевидцы говорят, что перед тем, как вспыхнул огонь, они слышали взрыв.

По словам 35-летнего Грега Дабла из западного Лондона, который шел со своей дочерью на детскую площадку в парке Сент-Джеймс и увидел пожар, когда они дошли до угла Букингемских ворот, то на тротуаре возник пожар. Он достиг высоты до двух метров и "издавал хлопающие звуки".

"Пожарные и полиция уже были на месте происшествия, и все было потушено с минимальными усилиями. Учитывая местоположение, некоторые люди предполагали, что это терроризм или какая-то форма протеста, но мне это показалось просто горящим велосипедом. Я одному копу сказал, что загорелась рикша, а не электровелосипед, но водителя нигде не было видно", – добавил свидетель.

Причина так называемого взрыва пока неизвестна, но столичная полиция заявила, что не считает, что он был преднамеренным.

Это не первый инцидент с велотранспортом в этом году в Лондоне. В феврале переоборудованный электрический велосипед загорелся посреди оживленной главной улицы запада города. По данным Лондонской пожарной службы (LFB), "струи пламени были достаточно горячими, чтобы расплавить металл".

"Вы также можете увидеть то, что выглядит как белый дым, но на самом деле это облако чрезвычайно токсичного пара, которое ни в коем случае нельзя вдыхать. Пожары на литиевых батареях очень жестоки, и людям следует держаться от них подальше ради собственной безопасности", – рассказали журналистам

Электрические велосипеды и скутеры стали наиболее распространенной причиной пожаров в Лондоне. В 2023 году пожары случались в среднем один раз в два дня, унесли три жизни, а еще 60 человек получили ранения.

В LFB предупредили, что некоторые электровелосипеды и электроскутеры оказываются "невероятно опасными", если их использовать небезопасно.

Ранее Фокус писал, что инженеры создали систему, останавливающую электросамокаты на тротуарах.