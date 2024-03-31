Бабушка из Канады простояла в планке 4,5 часа и установила мировой рекорд (видео)

Женщина, у которой 12 внуков, готовилась к этому достижению более 10 лет. Поводом для тренировок послужило сломанное запястье.

58-летняя ДоннаДжин Уайлд из Альберты (Канада) установила новый мировой рекорд среди женщин, простояв в планке 4 часа 30 минут 11 секунд, что чуть более чем на 10 минут дольше, чем предыдущий рекорд, установленный канадкой Даной Гловакой в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса, официальный судья которой Тина Ши лично наблюдала за достижением Донны.

Чтобы успешно установить рекорд, предплечья и пальцы ног претендента должны все время касаться твердой поверхности. Оставшуюся часть тела необходимо поднять над землей и держать прямо.

"У меня очень сильно болели локти. Я так волновалась, что потеряю форму, и думаю, именно поэтому у меня болели квадрицепсы, потому что я была очень напряжена", – рассказала рекордсменка.

По ее словам, первые два часа пролетели быстро, но затем с каждой минутой держать планку становилось все тяжелее. Самым сложным был последний час. В течение оставшихся 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы "дышать, сохранять спокойствие и не трястись".

ДоннаДжин, страдающая хронической болью в руках и руках, говорит, что на рекорд ее мотивировали 12 внуков и школьники, которые поддерживали женщину в ее стремлении. Сама же она привыкла преодолевать невзгоды и никогда не жаловаться. Рекорд зафиксировали в средней школе, где Уайлд работала заместителем директора перед выходом на пенсию.

"Эта хроническая боль и онемение, с которыми она сталкивается каждый день, помогли ей преодолеть боль", – рассказал журналистам ее муж Рэнди.

Обычно ДоннаДжин стоит в планке до трех часов каждый день, а готовясь к этой рекордной попытке, она увеличила это время до шести часов, разделив его на два трехчасовых блока.

Женщина включила это упражнение в свой распорядок дня 12 лет назад после того, как сломала запястье и обнаружила, что не может бегать или поднимать тяжести в гипсе.

"Я поняла, что могу читать и делать что-то, когда занималась планкой, и влюбилась в это", — вспоминает она.

Стоя в планке, она смотрит фильмы и даже успела получить степень магистра, читая конспекты и готовясь к экзаменам в таком положении.

ДоннаДжин Уайлд установила мировой рекорд после 12 лет подготовки

"На самом деле я до сих пор не могу в это поверить. Это похоже на сон", – говорит Уайлд и рекомендует всем не прекращать своих попыток на пути к успеху.

Мировой рекорд в планке среди мужчин на данный момент составляет 9 часов 38 минут 47 секунд. Его в прошлом году установил Йозеф Шалек из Чехии.

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