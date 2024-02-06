Мужчина настолько переживал из-за развода, что побил мировой рекорд по ходьбе (видео)

Устанавливая рекорд, Шон Джи переживал всплески радости и грусти. Он даже заплакал в одной из комнат, однако быстро собрался для достижения цели.

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37-летний Шон Джи из американского Лас-Вегаса установил мировой рекорд, преодолев высоту Эвереста на лестнице внутри собственного дома. Ему понадобилось аж 22 часа 57 минут, чтобы подняться и спуститься 11,8 мили (около 30 км). Об этом пишет издание New York Post.

Шон всегда мечтал по-настоящему покорить Эверест, однако не мог себе позволить поход из-за высокой стоимости соответствующих разрешений — сейчас это около 10 тысяч долларов, а в следующем году цена вырастет до 15 тысяч.

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Долго не думая, американец решил устроить экспедицию прямо дома. К тому же неожиданная авантюра помогла ему отвлечься от проблем в личной жизни.

"В то время я переживал развод, поэтому мне нужно было переключиться на что-то другое. Подумал, что может быть лучше, чем подняться на Эверест", — говорит он.

Во время восхождения рекордсмен переживал всплески радости и грусти. Он даже заплакал в одной из комнат, однако быстро собрался для достижения своей цели.

"Было так много разных мыслей и чувств. То, что вы чувствуете на старте, очень отличается от того, что вы чувствуете в конце", — добавляет Шон.

В общем подвиг занял почти сутки. Рекордсмен ошибочно недооценил время спуска и думал, что справится всего за 10-11 часов.

37-летний Шон Джи побил рекорд по восхождению на Эверест, не выходя из дома Фото: SWNS

Джи удалось собрать небольшую сумму на благотворительность. Он надеется, что его пример вдохновит и других.

"Для следующего челленджа планирую подняться на Олимп Монс — самый высокий вулкан Марса. Но хочу пригласить своего друга, чтобы достичь эквивалента в полтора Эвереста на каждого", — добавляет американец.

Напомним, ранее Фокус писал о жительнице Калифорнии, что в США, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря одному волоску на своей руке. Мэйси Дэвис-Сазерленд рассказала, что намерена продолжать отращивать волосы, пока не побьет абсолютный рекорд, который сейчас удерживает уроженец Калифорнии Дэвид Рид с показателем в 21,7 см.

Кроме того, 26-летняя индианка побила мировой рекорд благодаря феноменальному количеству зубов во рту. Калпана Балан имеет на шесть зубов больше, чем у среднестатистического взрослого человека.