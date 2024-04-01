В странах ЕС участились случаи изъятия украинских детей у родителей и опекунов, — Лубинец

По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на 31 декабря 2023 года Офис уполномоченного имел информацию от Национальной сервисной социальной службы о 255 украинских детях, которых за рубежом забрали местные социальные службы.

В странах Европейского Союза, куда после полномасштабного вторжения выехало много украинцев, спасавшихся от войны, участились случаи изъятия детей у родителей-беженцев. Об этом 1 апреля рассказал изданию NV уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Сейчас, по словам Лубинца, таких обращений в Офисе омбудсмена уже 176, то есть 176 детей были отобраны властями европейских стран у родителей и других законных представителей за рубежом.

Уполномоченный по правам человека уточняет данные по странам относительно случаев изъятия детей:

Германия — 71;

Польша — 33;

Италия — 25;

Чехия — 24;

Швеция — 17.

Как отмечают соответствующие службы в этих странах, распространенными причинами являются:

отсутствие соответствующих документов у родителей и других законных представителей;

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в соответствии с действующим законодательством ЕС (это может быть повышение тона, любое физическое воздействие на ребенка с целью его успокоить и т.д.);

оставление без присмотра взрослых на длительное время.

На решение социальных служб европейских стран, по информации Лубинца, могут повлиять агрессивное поведение самих детей, непосещение ими школы.

"К сожалению, таких историй после начала полномасштабной войны стало больше. Украинки массово выехали за границу с детьми, но из-за отсутствия собственного жилья, незнания местного языка, пережитого в Украине стресса они не всегда легко адаптируются, иногда своим поведением удивляют окружающих, а некоторые из матерей на собственном опыте сталкиваются с изъятием детей", — рассказывает Лубинец.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Офис уполномоченного имел информацию от Национальной сервисной социальной службы о 255 украинских детях, которых за рубежом забрали местные социальные службы.

"Таких ситуаций могло бы не быть, если бы граждане Украины, находящиеся в других странах, лучше знали тонкости местного законодательства", — утверждает омбудсмен по правам человека.

Лубинец напоминает: еще в январе 2024 года он как омбудсмен Украины направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой принять все возможные меры реагирования для налаживания сотрудничества на уровне компетентных органов и межправительственных/межгосударственных договоренностей с другими странами.

"Главная цель — способствовать возвращению детей — граждан Украины их родителям и законным представителям", — заверил уполномоченный.

Напомним, более 1810 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 30 марта 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 537 детей погибли и более 1273 получили ранения различной степени тяжести.