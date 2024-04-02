Чеченец, задержанный после теракта в "Крокусе", умер почти сразу в полиции, — СМИ

По словам матери Асхаба Успанова, её сын не причастен к событиям в концертном зале Подмосковья и точно не мог совершить самоубийство по религиозным убеждениям. Одно из оппозиционных медиа считает, что полицейские его пытали до смерти.

Чеченец, которого задержали во время теракта в концертном зале Подмосковья "Крокус Сити Холл", практически сразу умер в отделении полиции. Об этом сообщает российское медиа "Агентство. Новости".

Речь идет про Асхаба Успанова. Его мать Таиса Успанова в комментарии журналистам рассказала, что перед задержанием ее сын отправился на работу к своей жене, однако представители правоохранительных органов оказались быстрее.

Супруга сразу же хотела приехать в отделение полиции, но тот попросил не делать этого, ведь у силовиков ничего не него нет. Позже он нагрубил сотрудникам органов и все же попросил жену приехать за ним.

Спустя 2 часа женщина доехала в полицию, однако вместо встречи с любимым ей сказали о том, что "ее мужа больше нет". Это было большим шоком и удивлением для жены, ведь еще недавно она разговаривала с ним по телефону, однако правоохранитель на это ответил: "Разговаривала, а теперь не будешь", вспоминает Таисия Успанова.

Примечательно, что смерть наступила 22 марта, как раз в день теракта. Асхаб Успанов был индивидуальным предпринимателем, однако его бизнес был сразу ликвидирован в связи со смертью. Его мать поделилась, что похороны прошли в Чечне и она уверена, что ее сын не мог быть причастен к теракту.

Чеченское оппозиционное издание 1ADAT первым сообщило о смерти мужчины и журналисты считают, что гибель наступила в результате пыток со стороны полиции. Самоубийство было инсценировано, ведь силовики пытались "скрыть свое преступление".

Мать погибшего также считает, что он не мог сам этого сделать, ведь был мусульманином.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что в РФ случайно задержали десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". По данным журналистов, Якубджони Юсуфзода убегал от полицейских, потому что боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. После ареста, как пишут медиа, всплыли его связи с террористами, устроившими стрельбу в "Крокусе".