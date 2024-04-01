В РФ случайно задержали десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" (фото)

По данным журналистов, Якубджони Юсуфзода убегал от полицейских, потому что боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. После ареста, как пишут медиа, всплыли его связи с террористами, устроившими стрельбу в "Крокусе".

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В Российской Федерации случайно задержали десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду, который является гражданином Таджикистана. Об этом пишет российское медиа Mash.

Сообщается, что Следственный комитет России попросил арестовать Юсуфзоду за то, что он переводил боевикам деньги на аренду квартиры, покупку машины и продукты, однако мужчина был случайно задержан во время операции "Нелегал".

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Согласно материалам административного дела, с которыми ознакомились журналисты, Юсуфзоду задержали за сопротивление полиции и арестовали на 12 суток 26 марта – патрульные заметили, что он и его приятель при виде них пытаются скрыться. По данным медиа, после того, как Юсуфзоду доставили в отдел, всплыли детали его сотрудничества с террористами.

Интернет-издание SHOT пишет, что на допросе Юсуфзода рассказал, что убегал от полицейских, потому что боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил.

Позже журналисты сообщили, что судья избрал для Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

По версии следствия, за несколько дней до нападения на концертный зал, он перечислил соучастнику деньги, чтобы оплатить проживание террористов. Еще одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта.

По данным Следкома РФ, Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Якубджони Юсуфзода Фото: SOTA

Задержание Юсуфзоды: что говорят адвокаты

На момент публикации новости в росСМИ не упоминалась позиция адвокатов десятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Стрельба в "Крокусе": что известно о задержаниях подозреваемых в теракте

По данным SHOT, 1 апреля в Дагестане были задержаны четверо боевиков, которые участвовали в финансировании исполнителей теракта в "Крокусе", а также якобы планировали совершить теракт в Каспийске.

Раннее, 23 марта, директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых мужчин, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холла".

По информации СМИ, российские силовики пытали задержанных, после чего Следственный комитет РФ отчитался о том, что подозреваемые в совершении теракта в Подмосковье признали, что якобы ехали за наградой в Киев.

Кроме того, 26 марта росСМИ сообщили, что трое уроженцев Таджикистана, причастных к автомобилю террористов, добровольно обратились к правоохранителям, чтобы дать объяснения, и были арестованы.