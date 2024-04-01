У РФ випадково затримали десятого фігуранта справи про теракт у "Крокусі" (фото)

За даними журналістів, Якубджоні Юсуфзода тікав від поліцейських, бо боявся, що його притягнуть за порушення міграційних правил. Після арешту, як пишуть медіа, спливли його зв'язки з терористами, які влаштували стрілянину в "Крокусі".

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У Російській Федерації випадково затримали десятого фігуранта справи про теракт у "Крокус Сіті Холі" Якубджоні Юсуфзоду, який є громадянином Таджикистану. Про це пише російське медіа Mash.

Повідомляється, що Слідчий комітет Росії попросив заарештувати Юсуфзоду за те, що він переказував бойовикам гроші на оренду квартири, купівлю машини і продукти, проте чоловіка випадково затримали під час операції "Нелегал".

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Згідно з матеріалами адміністративної справи, з якими ознайомилися журналісти, Юсуфзоду затримали за опір поліції та заарештували на 12 діб 26 березня — патрульні помітили, що він і його приятель, побачивши їх, намагаються втекти. За даними медіа, після того, як Юсуфзоду доправили у відділ, спливли деталі його співпраці з терористами.

Інтернет-видання SHOT пише, що на допиті Юсуфзода розповів, що тікав від поліцейських, бо боявся, що його притягнуть за порушення міграційних правил.

Пізніше журналісти повідомили, що суддя обрав для Юсуфзоди запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 22 травня 2024 року.

За версією слідства, за кілька днів до нападу на концертний зал, він перерахував співучаснику гроші, щоб оплатити проживання терористів. Ще одну частину грошей він перерахував одному з нападників уже після теракту.

За даними Слідкому РФ, Юсуфзоді висунуто обвинувачення за п. "б" ч.3 ст. 205 КК РФ (терористичний акт).

Якубджоні Юсуфзода Фото: SOTA

Затримання Юсуфзоди: що кажуть адвокати

На момент публікації новини в росЗМІ не згадувалася позиція адвокатів десятого підозрюваного у справі про теракт у "Крокус Сіті Холі".

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За даними SHOT, 1 квітня в Дагестані було затримано чотирьох бойовиків, які брали участь у фінансуванні виконавців теракту в "Крокусі", а також нібито планували здійснити теракт у Каспійську.

Раніше, 23 березня, директор ФСБ Олександр Бортніков доповів президенту РФ Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема чотирьох чоловіків, які безпосередньо брали участь у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Холу".

За інформацією ЗМІ, російські силовики катували затриманих, після чого Слідчий комітет РФ відзвітував про те, що підозрювані у скоєнні теракту в Підмосков'ї зізналися, що нібито їхали за нагородою до Києва.

Крім того, 26 березня росЗМІ повідомили, що троє уродженців Таджикистану, причетних до автомобіля терористів, добровільно звернулися до правоохоронців, щоб дати пояснення, і їх було заарештовано.