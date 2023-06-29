Давнее хобби: заместителя мэра задержали за разрисовывание стен (фото)

Граффити было хобби Пааво Архинмяки еще с юности. Действия чиновника были признаны причинением вреда, однако пока неизвестно какая ответственность ему грозит.

В Финляндии 46-летнего заместителя мэра Хельсинки, Пааво Архинмяки, задержали за рисование граффити в железнодорожном тоннеле рядом со станцией Пасила. В то время там не ходили поезда. Об этом пишет The Mayor.

Чиновник и его друг решили отправиться рисовать в железнодорожный тоннель, ведущий к гавани Вуосаари. Однако охранники, находившиеся поблизости, засекли художников в процессе их деятельности, задержали их и вызвали полицию.

Позднее заместитель мэра выразился в Facebook, что район Пасила был "родиной граффити Финляндии" и местом, где он сам занимался уличным искусством в юности. Поэтому он не желал рисовать на легальных площадках для граффити, которые существуют в городе с 2008 года.

"С нашей стороны было глупо думать, что никто не заметит, что мы рисовали в таком месте. Мы просто подумали, что в железнодорожном тоннеле царит замечательный дух Пасилы, и это явно никого не беспокоит", — написал Архинмяки и извинился за свой поступок.

Заместитель мэра выразился в Facebook, что район Пасила был "родиной граффити Финляндии" Фото: New York Post

Действия чиновника были признаны причинением вреда, однако пока неизвестно, какая ответственность ему грозит. После инцидента Архинмяки сказал газете Helsingin Sanomat, что ситуация была разрешена в рамках хорошего сотрудничества.

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