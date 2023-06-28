Королева прогулов: учительницу уволили за уклонение от работы в течение 20 лет

Чинцио Паолина Де Лио удалось прогуливать работу в течение 20 лет, творчески используя больничный, отпуск и путевки для участия в конференциях.

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56-летняя Чинцио Паолина Де Лио была признана "худшим работником в Италии" в своей средней школе недалеко от Венеции. Она проработала 24 года появлявшись в учебном заведении только в течение 4 из этих лет. Об этом пишет Daily Star.

Учительница средней школы 10 лет отсутствовала на работе без уважительных причин, а 14 лет была на больничном. Ранее о женщине писали итальянские СМИ, однако совсем недавно The Times удалось узнать новые подробности.

Ученики часто бойкотировали ее уроки в тех редких случаях, когда она все же появлялась. Женщину обвиняли в том, что она писала смс во время устных экзаменов, не имела экземпляра учебника и выставляла оценки в произвольном порядке.

22 июня Верховный суд Италии постановил, что она "окончательно и абсолютно не подходит" для этой должности — несмотря на то, что Де Лио утверждает, что имеет три высших образования. Женщина была окончательно уволена со своей должности.

По данным The Times, Де Лио отказалась от комментариев, когда к ней обратились журналисты, так как она находилась на пляже.

Издание отмечает, что суд сначала восстановил 56-летнюю женщину на работе, но когда выяснилось, что она проработала только четыре года из 24, ее уволили навсегда.

Ранее Фокус писал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также ранее сообщалось, что женщина оригинально отомстила начальнику, который ее уволил. Девушка по имени Марчи придумала креативный способ, чтобы подшутить над своим работодателем после несправедливого увольнения. Видео быстро стало вирусным и набрало более 5 миллионов просмотров в TikTok.