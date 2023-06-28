Королева прогулів: вчительку звільнили за ухилення від роботи протягом 20 років

Чінціо Паоліна Де Ліо вдалося прогулювати роботу протягом 20 років, творчо використовуючи лікарняний, відпустку і путівки для участі в конференціях.

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56-річна Чінціо Паоліна Де Ліо була визнана "найгіршим працівником в Італії" у своїй середній школі недалеко від Венеції. Вона пропрацювала 24 роки, з'являючись у навчальному закладі лише протягом 4 із цих років. Про це пише Daily Star.

Вчителька середньої школи 10 років була відсутня на роботі без поважних причин, а 14 років була на лікарняному. Раніше про жінку писали італійські ЗМІ, проте зовсім нещодавно The Times вдалося дізнатися нові подробиці.

Учні часто бойкотували її уроки в тих рідкісних випадках, коли вона все ж з'являлася. Жінку звинувачували в тому, що вона писала смс під час усних іспитів, не мала примірника підручника і виставляла оцінки в довільному порядку.

22 червня Верховний суд Італії постановив, що вона "остаточно й абсолютно не підходить" для цієї посади — попри те, що Де Ліо стверджує, що має три вищі освіти. Жінку було остаточно звільнено зі своєї посади.

За даними The Times, Де Ліо відмовилася від коментарів, коли до неї звернулися журналісти, оскільки вона перебувала на пляжі.

Видання зазначає, що суд спочатку поновив 56-річну жінку на роботі, але коли з'ясувалося, що вона пропрацювала лише чотири роки з 24, її звільнили назавжди.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, поки вона була в лікарні.

Також раніше повідомлялося, що жінка оригінально помстилася начальнику, який її звільнив. Дівчина, на ім'я Марчі придумала креативний спосіб, щоб пожартувати над своїм роботодавцем після несправедливого звільнення. Відео швидко стало вірусним і набрало понад 5 мільйонів переглядів у TikTok.