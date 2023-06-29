Мечтал о пенсии: мужчина почти потерял выигранный миллион долларов после простой ошибки

После розыгрыша Терри Мир и его жена были разочарованы узнав, что вновь не смогли выиграть. Однако через несколько дней спустя женщина рылась на дне своей сумочки и нашла один оставшийся билет, который оказался выигрышным.

В США 65-летний Терри Мир из Уэйнсвилла, штат Северная Каролина, выигравший в лотерею джекпот в 1 миллион долларов, был близок к тому, чтобы никогда не увидеть свой приз после того, как простая ошибка чуть не стоила ему выигрыша. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина мечтал о скорой пенсии, когда приобрел несколько билетов Powerball стоимостью 2 доллара. После розыгрыша Терри его жена были разочарованы, узнав, что в этот раз им не повезло. Однако несколько дней спустя американка рылась на дне своей сумочки и нашла один оставшийся билет, который оказался выигрышным. Пара стала счастливыми обладателями 1 миллиона долларов.

"Моя жена нашла его в своей карманной книжке. Я думаю, когда она поначалу потянулась проверить билеты, она просто пропустила этот", — сказал американец.

Надеясь на скорый выход на пенсию, Терри был в восторге от выигрыша.

"Это меняет жизнь. Как много людей выигрывают миллион долларов?" — задается вопросом мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Nachedeu

Билет, купленный в местном магазине в родном городе Терри, совпал с номерами на всех пяти белых шарах в розыгрыше. По словам официальных представителей лотереи, вероятность совпадения всех пяти номеров составляет 1 к 11,6 миллиона. Хотя мужчина был не слишком удивлен своим выигрышем.

"Мне всегда везло. Я всегда говорил людям, что однажды мне повезет выиграть", — сказал он.

Терри отправился в штаб-квартиру лотереи Северной Каролины, чтобы получить свои деньги, и после вычета налогов из приза ушел с 712 501 долларом. Он планирует отложить часть денег для своих внуков, а также вложить часть в собственные сбережения.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.