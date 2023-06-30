"Было жутко там находиться": в Польше на берегу озера уже 15 лет гниет "НЛО" (фото)

Конструкция в форме инопланетной тарелки была популярным среди туристов рестораном в Польше. С 2008 года заведение закрыто, а причудливое сооружение до сих пор остается на берегу водоема.

В Польше есть сооружение, напоминающее инопланетную тарелку. Когда-то она была популярным среди туристов плавучим рестораном "Аризона", однако через 15 лет после закрытия заведения конструкция гниет на берегу озера и является опасной для посещения. Об этом говорится в материале Mirror, опубликованном 29 июня.

Ресторан "Аризона" в форме НЛО был хитом среди туристов в городе Хожув в 1960-х годах, однако в 1990-х его решили переместить на озеро Погория в городе Катовице. Там заведение проработало под названием "Роза ветров" до 2008 года.

"Розу ветров" закрыли из-за проблем безопасности, однако конструкция инопланетной тарелки осталась на берегу водоема. "НЛО" до сих пор качается на волнах, медленно загнивая.

Городской исследователь и фотограф Кайл Урбекс посетил сооружение и сделал снимки заброшенного ресторана. По его словам, заходить внутрь было опасно из-за гниения конструкции, но в то же время захватывающе.

"Это заставляет задуматься, каким удивительным это должно было быть, когда он был открыт", — подчеркнул он.

Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror

В прошлом веке "Аризона" была главной достопримечательностью в парке Шленский. Тарелка не только плавала вблизи берега, но и перемещалась по озеру с помощью мощного двигателя. Городской исследователь убежден, что конструкция в форме НЛО — уникальная.

"Лучшим для меня был вид на озеро и красную шиферную черепицу на крыше. Было немного жутко находиться там. Вероятно, в 99% случаев это был только я сам", — поделился Урбекс.

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