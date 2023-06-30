Заброшенный парк аттракционов с "темной тайной": его охранники "видят призраков" (фото)

В 2015 году тематический парк закрыли из-за несчастного случая, в результате которого погибли дети. Теперь оборудованный для детского веселья парк стоит безлюдным, а смех, якобы раздающийся на его территории, лишь пугает охранников.

Вокруг тематического парка в итальянском городе Бари ходило много слухов после его закрытия в 2015 году. В заброшенном парке до сих пор стоят неповрежденные аттракционы, которые будто ожидают посетителей. О "темной тайне" парка говорится в материале Mirror от 29 июня.

Британский городской исследователь Бен Джеймс посетил парк заброшенных аттракционов. Он выяснил, что "тайна" закрытия кроется в несчастном случае. Оказалось, что парк закрыли из-за нарушения стандартов безопасности после того, как во время катания на аттракционах в нем погибли двое детей.

Репутацию парка как таинственного поддерживают также истории местных охранников, которые якобы наблюдали во время работы паранормальную активность.

"Один из охранников, который ухаживает за парком, сказал, что видел призраков детей, которые бегали и смеялись, что было жутко и сюрреалистично", — рассказал Джеймс.

Он вспомнил, что во время исследования территории ему показалась жуткой тишина на территории парка, оборудованного для радости.

"Моим любимым делом были оставленные позади аттракционы. Одни из американских горок были вывезены, но в нем все еще были некоторые аттракционы и скамейки. Это все было очень-очень сюрреалистично", — подчеркнул Джеймс.

Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror Фото: Mirror

Напомним, городской исследователь Кайл Урбекс посетил парк, в озере которого плавает инопланетная тарелка. Причудливое сооружение, которое 15 лет как заброшено на берегу водоема, можно увидеть в польском городе Катовице.

Волонтеры British Canoeing собирали мусор на пляже, когда нашли пластиковую бутылку с оставленной более 30 лет назад запиской. Теперь они пытаются связаться с автором послания из прошлого.