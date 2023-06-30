Целые пачки денег: мужчина притворился владельцем казино и получил 1 млн долларов (фото)

Эрик Гутьеррес-Мартинес смог убедить сотрудников казино, что он является одним из владельцев и потребовал передать ему огромную сумму. Сотрудники полиции сообщили, что игровую индустрию потрясла целая серия похожих преступлений.

В США 23-летний Эрик Гутьеррес-Мартинес был обвинен в том, что он притворился владельцем отеля Circa в центре Лас-Вегаса и манипуляциями, убедившими сотрудников передать ему 1 миллион долларов наличными. Об этом пишет Daily Star.

Согласно проведенному расследованию, преступник попытался выдать себя за владельца казино и убедить работников передать ему 1 миллион долларов для выполнения "экстренных платежей". Дерек Стивенс, один из фактических владельцев упомянутого бизнеса, сообщил, что полиция в настоящее время ведет расследование. Мужчина сказал, что ценит хорошую пиар-историю, но это не одна из них. Казино сотрудничает с полицией в этом расследовании.

"Мы высоко оцениваем их усилия на данный момент и не можем комментировать дальнейшие действия в связи с продолжающимся расследованием", — добавил Стивенс.

Согласно информации, предоставленной полицией, подозреваемый приказал контролеру кассы взять 320 тысяч долларов для якобы срочного платежа и передать эти деньги пожарной части на приобретение устройств безопасности. Сотрудник выполнил указания трижды. В итоге было снято 1,1 миллиона долларов.

Правоохранительным органам удалось отследить автомобиль, которым управлял неизвестный, и позднее подтвердить, что это был Мартинес. Во время обыска в доме преступника было обнаружено 849 тысяч долларов наличными с надписью "Circa" на пачках.

В доме преступника было обнаружено 849 тысяч долларов наличными с надписью "Circa" на пачках Фото: LVMPD

Задержанного находят под залогом в размере 45 тысяч долларов по двум пунктам обвинения в краже. Он должен явиться в суд 5 июля.

"Это событие очень похоже на предыдущий инцидент, который произошел в другом заведении в округе Кларк, а также в другом штате", — сказали в полиции.

Новость о похожих ограблениях прокомментировал и Дерек Стивенс, который заявил, что проблема выходит за рамки только казино Circa.

"Судя по всему, четыре казино Лас-Вегаса пострадали от этой очень сложной аферы о которой не сообщается. Мы узнали об этом только сейчас, потому что это первый арест, первые возвращенные деньги. Дальше будет больше, это дико", — сказал мужчина.

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